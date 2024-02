Rolnicy palą ogniska. W centrum Olsztyna unosi się dym [ZDJĘCIA]

Do tej pory protesty odbywały się na obwodnicach, drogach dojazdowych i ogólnie mniej uczęszczanych. Teraz jednak, sytuacja się diametralnie zmieniła. Rolnicy postanowili, że to odpowiedni czas, aby wjechać do centrum miast, a co za tym idzie zwrócić bardziej uwagę na ich problem.

— Tym razem będziemy protestować w Olsztynie, co niewątpliwie utrudni codzienne funkcjonowanie wielu z Was, jednak problemy, z którymi jesteśmy zmuszeni wyjść na ulice dotyczą nas wszystkich - jako konsumentów — apelują rolnicy do mieszkańców Olsztyna.

Rolnicy tłumaczą, że protest ma wywrzeć presję zarówno na rządzących, jak i na Komisję Europejską, aby zmieniła podejście do niekontrolowanego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy do Unii Europejskiej. — Domagamy się również zmiany strategii Zielonego Ładu, która ogranicza produkcję rolną w Europie poprzez nakładanie absurdalnych wymagań środowiskowych — dodają.

Według rolników realizacja "zielonej" polityki rolnej doprowadzi do likwidacji wielu gospodarstw rodzinnych oraz do wyparcia polskiej, zdrowej i dobrej jakości żywności z rynku, na rzecz produktów z Ukrainy, wyprodukowanej bez zachowania żadnych unijnych standardów. — Przepraszamy za wszelkie utrudnienia w dniach 20-21 lutego. Liczymy na zrozumienie, przecież walczymy o dobro i zdrowie każdego z nas — piszą rolnicy.

Aktualnie trwa pierwsza dobra protestu na al. Piłsudskiego w Olsztynie. Rolnicy palą przywiezioną słomę i opony. W powietrzu unoszą się kłęby gęstego dymu. Na miejscu jest nasz fotoreporter, Zbigniew Woźniak.

