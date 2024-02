Firma Meizu kończy z produkcją smartfonów

Z rynku produkcji smartfonów wycofuje się już trzecia firma, a to dopiero połowa lutego...

Zamykają produkcję smartfonów. W branży działali przez 15 lat. Jest dopiero połowa lutego, a już trzecia firma w tym roku wycofuje się z rynku smartfonów.

Tym razem dotknięta została chińska firma Meizu, która jeszcze kilka lat temu oferowała swoje smartfony w Polsce. Ich produkty regularnie pojawiały się i znikały z polskiego rynku, w dużej mierze z powodu zmiany dystrybutorów.

Szef Meizu, Shen Ziyu, oficjalnie ogłosił, że firma kończy działalność w segmencie smartfonów. Podkreślił, że coraz trudniej jest konkurować na tym rynku, ponieważ urządzenia różnych producentów stają się coraz bardziej podobne pod względem wydajności, oprogramowania, funkcji i możliwości aparatu. Zauważył także, że chińscy konsumenci aktualnie wymieniają swoje telefony średnio co 51 miesięcy, więc firma nie widzi dalszego sensu w utrzymywaniu tego biznesu. Jednak zapewnił, że firma będzie nadal wspierać istniejących użytkowników smartfonów Meizu poprzez aktualizacje i serwis.

Mimo zakończenia produkcji smartfonów, Meizu nie zamierza całkowicie wycofać się z rynku. Shen Ziyu ogłosił, że firma przyjmuje strategię "All in AI", koncentrując się na rozwoju sztucznej inteligencji i nowych kategoriach produktów, które nazwano "urządzeniami jutra". Prawdopodobne jest, że część z tych nowych rozwiązań będzie związana z branżą motoryzacyjną, ponieważ w 2022 roku Meizu zostało wchłonięte przez chiński koncern Geely, specjalizujący się w produkcji samochodów.

Meizu rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku, początkowo koncentrując się na produkcji odtwarzaczy MP3 i MP4. W 2007 roku firma zdecydowała się wejść na rynek smartfonów, co miało miejsce krótko po premierze pierwszego iPhone'a. Ich pierwszy smartfon, Meizu M8, trafił do sprzedaży w 2009 roku, wyraźnie inspirowany wzornictwem i oprogramowaniem Apple'a. W kolejnych latach firma skupiła się na oferowaniu smartfonów o dobrym stosunku jakości do ceny, konkurując bezpośrednio z Xiaomi. Ostatni model, Meizu 21, został wprowadzony na rynek w listopadzie 2021 roku.

Zakończenie produkcji smartfonów przez Meizu nie jest jedynym takim przypadkiem w tym roku. W styczniu firma Bullitt, znana z telefonów CAT i Motorola Defy, zakończyła swoją działalność. Natomiast firma HMD ogłosiła koniec produkcji smartfonów Nokia, skupiając się na rozwijaniu własnej marki.