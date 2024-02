Rząd Tuska nie upamiętni "Żołnierzy Wyklętych"

„To są działania absolutnie haniebne, antypolskie i bolszewickie. Trzeba się temu przeciwstawić. To my, społeczeństwo, musimy organizować teraz uroczystości pamięci, bo ci ludzie oddawali za Polskę życie” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL. 1 marca, jak co roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odbędą się uroczystości upamiętniające „Żołnierzy Wyklętych”. Tym razem o charakterze społecznym, ponieważ rząd Tuska wycofał się z tych obchodów.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został wprowadzony ustawą w 2011 roku. Projekt przygotował i wysłał do Sejmu Lech Kaczyński jeszcze przed katastrofą smoleńską. Zdominowany przez PO-PSL parlament ją przyjął, a Bronisław Komorowski podpisał. Jednak do czasu objęcia przez Zjednoczoną Prawicę w 2015 roku obchody nie miały charakteru państwowego. Teraz rząd Tuska ponownie odciął się od uroczystości. Ze ścian Ministerstwa Klimatu zniknęły tablice upamiętniające Żołnierzy Wyklętych z minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zakazała organizacji wydarzeń upamiętniających „Ognia” oraz żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

Widać tu skrajną niewiedzę, bo literatury na ten temat jest dużo, choćby dotyczącej Brygady Świętokrzyskiej czy „Ognia”

— mówi Adam Borowski w rozmowie z portalem wPolityce.pl.



Nie ma zdziwienia, „Tusk w sojuszu z postkomunistami”

Borowski nie jest zdziwiony zachowaniem koalicji Tuska ws. obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Tusk, który kiedyś zakładał partię konserwatywną, dziś wszedł w sojusz z najtwardszym postkomunistycznym środowiskiem. Dla tego środowiska z Millerem, Cimoszewiczem, Czarzastym, Żołnierze Wyklęci to są bandyci, którzy zapomnieli, tak jak mówiła pani Senyszyn, że wojna się skończyła. Pomijają ich dramat, tortury, więzienia, obozy, procesy i wyroki śmierci. Dla tego środowiska to są rzeczy, których nie było, a Tusk się z tym zgodził

— mówi Borowski portalowi wPolityce.pl. Przypomniał, że Tusk zawarł z postkomunistami, a wręcz z byłymi funkcjonariuszami komunistycznego reżimu szczególny sojusz, gdy walczył o władzę w ostatnich latach.

Wystąpił z żądaniem przywrócenia emerytur ubeckich, przywilejów emerytalnych. Mało tego, obiecał tym funkcjonariuszom reżimu odszkodowania za utratę tych wynagrodzeń za te kilka ostatnich lat. Nie ma się co dziwić, że skoro ma się teraz sojusz z postkomunistami, to wyrzeka się tradycji niepodległościowej. Okrawają podręczniki i naukę w szkołach. Zabraniają instytucjom państwowym uczestniczenia w obchodach

— podkreśla dobitnie Borowski i apeluje do Polaków aby się tym działaniom przeciwstawiać.

To są działania absolutnie haniebne, antypolskie i bolszewickie. Trzeba się temu przeciwstawić, to my, społeczeństwo musimy organizować takie uroczystości pamięci, bo ci ludzie oddawali za Polskę życie. Ci ludzie walczyli za Polskę wolną i niepodległą, trzeba to uczcić społecznie, aby ten wysiłek pozostał w naszej narodowej pamięci

— powiedział nam były opozycjonista.

Każda władza przeminie, oni też przeminą. Mam nadzieję, że za mojego życia wrócimy do należnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca będziemy przed Grobem Nieznanego Żołnierza czytać Apel Poległych. Powinno to zrobić państwo, ale tego nie zrobi, więc teraz my, społeczeństwo musimy

— podsumował Adam Borowski.

Data obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” nie jest przypadkowa. To 1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie po pokazowym procesie z polecenia władz komunistycznych strzałem w tył głowy zamordowano przywódców IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – płk. Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.

wPolityce.pl