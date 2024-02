Rolnicy blokują centrum Olsztyna. Setki maszyn na al. Piłsudskiego [ZDJĘCIA]

Protest rolników rozpoczął się we wtorek, 20 lutego o godzinie 10:00 i ma trwać 48 godzin. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów do Olsztyna przyjechało 1000 osób, a ulice blokuje 500 ciągników. Kolumna pojazdów rolniczych może sięgać nawet kilku kilometrów.

Kolumna pojazdów uformowała się na prawym skrajnym pasie alei Warszawskiej, kierując się w stronę centrum miasta, aż do skrzyżowania z ulicą Tuwima. Pod eskortą policji kolumna przejechała przez centrum miasta ulicami: Obrońców Tobruku, Sikorskiego, Mazowieckiego, a następnie Piłsudskiego.

Osobom udającym się w tych dniach do Śródmieścia sugeruje się, aby jadąc z południa (Jarot lub Nagórek), skierować się już od ulicy Dworcowej w kierunku ulicy Mazowieckiego, a stamtąd do ulicy Żołnierskiej lub w dół do ulicy Niepodległości oraz Placu Roosevelta. Następnie można kontynuować podróż w wybrane miejsce docelowe, kierując się w stronę Kortowa, Likus, Dajtek lub ulicy Pieniężnego w kierunku ulicy 1 Maja. Dojazd w przeciwnym kierunku, tj. w stronę ulicy Kościuszki, będzie bardzo utrudniony, dlatego zaleca się kierowanie się ulicą Dworcową do ulicy Kołobrzeskiej bądź ulicy Kętrzyńskiego.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dzisiejszego protestu w obiektywie Zbigniewa Woźniaka.

kg