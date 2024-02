Jak szybko i tanio samodzielnie stworzyć stronę www z wykorzystaniem AI lub wsparciem doradcy internetowego

Strona internetowa jest niezbędna dla przedsiębiorcy prowadzącego swoją działalność czy artysty, który chce pochwalić się swoim portfolio. Założenie jej pomaga nie tylko w planach biznesowych, ale również rozwijaniu swoich pasji. Przez długi czas jedynie osoby, które opanowały kodowanie, były w stanie stworzyć swoją własną witrynę. Przeciętny użytkownik internetu nie miał takiej możliwości.

Dziś jest to prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Można skorzystać z pomocy doradcy internetowego WeNet lub kreatora stron internetowych – WebWave. Za pomocą tego narzędzia możesz stworzyć stronę od czystej kartki, skorzystać z jednego z ponad 100 szablonów lub wygenerować swoją witrynę z AI.

WebWave – AI Builder



Chcesz stworzyć stronę www szybko i przyjemnie? Z WebWave AI Builder potrzebujesz do tego zaledwie trzech minut. Brzmi jak fikcja? Nic bardziej mylnego. W tak krótkim czasie możesz stworzyć swojego bloga, portfolio, a nawet sklep internetowy.

To banalnie proste – wystarczy, że wprowadzisz opis swojej działalności i dostaniesz w pełni gotową do użytkowania stronę. Dodanie preferencji estetycznych sprawi, że będzie w pełni odpowiadała Twojemu gustowi. AI jest stale ulepszane, a kreacje, które spod niego wychodzą robią wrażenie.

Możesz nie tylko dodać podstrony, ale również cennik czy formularz kontaktowy. Stworzysz kompleksową stronę, która wesprze Twoją działalność – do tego zrobisz to naprawdę zaskakująco szybko.

WebWave – kompleksowe usługi



WebWave oferuje coś więcej niż zaprojektowanie swojej własnej strony. To również kompleksowa oferta. Zawiera wszystko, co najważniejsze, aby strona www funkcjonowała w pełni poprawnie. Kreator stron internetowych zadba o optymalizację. Możesz m.in. zgłosić swoją witrynę do Google. To również gwarancja bezpieczeństwa – darmowy certyfikat SSL czy monitorowanie strony.

— W WebWave ważne jest dla nas, aby użytkownicy nie musieli się o nic martwić. Stworzyliśmy kompleksowe narzędzie, które zadba o wszelkie aspekty niezbędne do prowadzenia własnej strony internetowej. Właśnie dlatego umożliwiamy m.in. integrację z dodatkowymi oprogramowaniami — komentuje Maciej Czajkowski, CEO WebWave.

Wsparcie doradcy internetowego



Nie tak dawno WebWave połączyło się z WeNet Group. To tam można uzyskać wsparcie doradcy internetowego, który pomoże stworzyć wymarzoną stronę.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wyróżnić się wśród konkurencji i prowadzić skuteczną sprzedaż, stoją dziś przed nie lada wyzwaniem. Wielu z nich zastanawia się, jak wypromować swoją ofertę i docierać do nowych osób. Kluczem do sukcesu jest obecność w internecie oraz znajomość i wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi.

Właścicielom małych i średnich firm pomagają doradcy internetowi 2.0, którzy świetnie znają się na technologii i korzystają z nowatorskich rozwiązań. Dobierają najlepsze rozwiązania dopasowane do potrzeb danego biznesu. Wiedzą, jak rozwijać małe i średnie firmy oraz z jakich nowych narzędzi technologicznych korzystać, aby móc wyróżnić się na tle konkurencji.

Specjaliści WeNet oferują indywidualne doradztwo internetowe dla firm z sektora MŚP. Od lat pomagają przedsiębiorcom rozwijać się w świecie online i wspierają lokalne działalności. Tworzą strony internetowe i e-sklepy. Zajmują się pozycjonowaniem firmowych witryn, marketingiem lokalnym i reklamą w internecie. Chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Czym zajmuje się doradca internetowy? Otóż przede wszystkim:

— bada potrzeby swojego klienta, stara się poznać jego problemy, oczekiwania i cele biznesowe,

— proponuje nowoczesne narzędzia, które rozwiążą problemy klienta,

— dopasowuje indywidualną ofertę, która spełnia wymagania danego biznesu i branży,

— pomaga właścicielom małych i średnich firm sprawnie funkcjonować w dynamicznym, cyfrowym świecie,

— dostarcza praktyczną wiedzę i sprawdzone rozwiązania,

— wspiera swojego klienta na każdym etapie współpracy,

— odpowiada na pytania, rozwiewa wątpliwości i służy pomocą,

— stara się zdobyć zaufanie klienta, stawia jego potrzeby na pierwszym miejscu,

— buduje długotrwałe relacje z odbiorcami,

— stale ulepsza swoją ofertę,

— tworzy własne rozwiązania technologiczne.

Specjalistyczne doradztwo to jednak nie wszystko. Dziś doradca internetowy ma także kompetencje 2.0. Jest więc ekspertem w internetowym świecie, jest otwarty na innowacyjne pomysły i rozwój. Jest na bieżąco z tym, co dzieje się na rynku. Korzysta ze zdobyczy technologii, w tym także z narzędzi AI (sztucznej inteligencji), co pozwala mu działać jeszcze sprawniej, szybciej i efektywniej.

Chcesz rozwinąć i wypromować swoją firmę oraz zyskać szansę na wyprzedzenie konkurencji? Skorzystaj z pomocy profesjonalnych doradców internetowych, którzy oferują nowoczesne rozwiązania dla biznesu.

Poznaj usługi firmy WeNet. Specjaliści budują firmowe strony WWW oraz sklepy internetowe, prowadzą działania SEO, realizują kampanie reklamowe w internecie. Dbają o lepszą widoczność firm w świecie online.

Działają na rynku już od 30 lat i zatrudniają ponad 1000 ekspertów w całej Polsce. Z usług WeNet korzysta już 60 000 małych i średnich przedsiębiorców. Liczby te tylko potwierdzają fakt, że doradcy internetowi znają się na rzeczy i są ekspertami w swoich działaniach.

