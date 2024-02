Wojewoda Radosław Król wyszedł do rolników protestujących w centrum Olsztyna

Protestujący rolnicy o godz. 10 uformowali kolumnę na al. Warszawskiej, którą przejechali do samego centrum Olsztyna. Traktory są ustawione od skrzyżowania z ul. 1 Maja aż do skrzyżowania z ul. Kościuszki. Na miejscu protestu jest bardzo głośno i gwarnie. Z megafonu cały czas padają antyunijne hasła związane z zielonym ładem, a wśród zebranego tłumu regularnie odpalane są race i flary dymne. Według różnych obliczeń na miejscu znajduje się ok. 1000-1500 protestujących rolników i ogromny tłum obserwatorów.

Tego tłumu nie przestraszył się jednak niedawno mianowany wojewoda Radosław Król (PSL), który wyszedł na schody swojego urzędu, żeby porozmawiać z rolnikami. To nie pierwsza tego rodzaju inicjatywa podejmowana przez nowego przedstawiciela rządu na Warmii i Mazurach, który kilka dni wcześniej przyjął u siebie delegację rolników, od której przyjął pisma z ich postulatami i wysłuchał ich problemów.

— Dziękujemy panu wojewodzie, że wyszedł do naszego zgromadzenia, co odbieram jako odwagę. Z tego co wiem, to pan wojewoda również jest rolnikiem i mam nadzieję, że rozumie nasze postulaty — mówił na schodach Urzędu Wojewódzkiego jeden z organizatorów protestu — Wiemy, że pan jest przedstawicielem rządu w naszym województwie, a my oczekujemy rozwiązań zarówno ze strony polskiego rządu, jak i z Brukseli. Mamy nadzieję, że uda nam się rozwiązać tą sprawę — dodał rolnik.

— Też chyba powinienem założyć dzisiaj żółtą koszulkę i przyłączyć się do tego protestu — zaczął wojewoda Radosław Król — Jest wśród was moja rodzina, są rolnicy z mojej gminy i moi sąsiedzi. Problem jest bardzo poważny i nie tak prosty do rozwiązania, jak myśleliśmy na początku. Zebrałem wszystkie postulaty, wysłałem wszystkie notatki służbowe do wszystkich zainteresowanych ministerstw i do premiera. Wspólnie przygotowaliśmy również rozwiązania, które możemy wprowadzić możliwie najszybciej. Wczoraj jednak otrzymałem list od pana ministra Siekierskiego list, który w zasadzie jest kierowany do was. Minister sam proponuje również swoje rozwiązania, które w dużej mierze pokrywają się z tym, co wspólnie wypracowaliśmy — mówił wojewoda Król.

I dodał: Ja jestem z wami dopiero od 20 grudnia, ale zapraszam was wszystkich serdecznie do siebie w każdej sprawie. Zrobiliśmy wszystko, żeby wam ten protest ułatwić i powiem wprost: cieszę się, że możecie tutaj manifestować w dobrych warunkach. Zapewniam, że rząd pracuje nad rozwiązaniem tego problemu.

Wojewoda zapewnił również, że wojewódzkie służby weterynaryjne są w gotowości, a granica z Królewcem na północy Warmii i Mazur jest szczelna.

Karol Grosz

Zapraszamy do obejrzenia zapisu naszej relacji live. Spotkanie z wojewodą rozpoczyna się w 1:13 zapisu