Znany prokurator pozwał Bodnara! Chodzi o czystki i zemstę ministra

Prokurator Mariusz Dubowski, bezprawnie odwołany z funkcji Prokuratora Okręgowego w Warszawie, złożył do sądu pozew w związku z faktem pozbawienia go funkcji szefa stołecznego okręgu. Z informacji portalu wPolityce.pl wynika, że podobny ruch zamierzają podjąć także inni, bezprawnie odwołani prokuratorzy.

W piątek, wspólnie z adwokatem dr Bartoszem Lewandowskim złożyliśmy pozew do Sądu Rejonowego Warszawy - Śródmieścia, wydziału pracy. W ramach tego postępowania sądowego będziemy domagali się przywrócenia mnie na piastowaną do tej pory funkcję. Wnosimy też o zabezpieczenie mojego powództwa. Alternatywnie, oczekuję też odszkodowania za te nieprawne działania, jakie podjął obecne kierownictwo prokuratury. Ufam, że i innym prokuratorom nie zabraknie siły i determinacji, by taki krok podjąć (…)

– ujawnił dziś prokurator Dubowski w rozmowie z telewizją wPolsce.

Uważam, że warto o to walczyć, gdyż decyzja o naszych odwołaniach byłą na wskroś niesłuszna i pozbawiona podstawy prawnej. Wyłączną kompetencją ws. delegowania były uprawnienia Prokuratura Krajowego. (…) Ustawa jasno definiuje kto może wnioskować o odwołanie z funkcji. Jeżeli Prokuratorem Krajowym jest pan Dariusz Barski, to takiego wniosku koniecznego do mojego odwołania nie było. Zatem decyzja o moim odwołaniu nie ma mocy prawnej, nie jest wiążąca

– dodał prokurator Dubowski.

Zsyłki i Pegasus

Były szef Prokuratury Okręgowej w Warszawie skomentował też fakt „zesłania” prokurator Kołodziej z PO w Warszawie.

Zmiana na tym stanowisku nie sprzyja rytmice postępowań, które pani prokurator Kołodziej nadzorowała. (…). Ta personalna decyzja (Adama Bodnara - red.) nie wytrzymuje krytyki, zwłaszcza jeśli uwzględnić ogromny dorobek zawodowy pani prokurator. (…)

– stwierdził prokurator.

Gość telewizji wPolsce był też pytany o sprawę komisji śledczej ds. systemu Pegasus.

Nowoczesne państwa stosują nowoczesne techniki operacyjne. Celem ich działania jest m.in. zapobieganie popełnianiu przestępstw i zbieranie dowodów. Nie jest tajemnicą, a żyjemy w świecie nowoczesnych technologii, że stosowanie tradycyjnych technik kontroli operacyjnych, wykonywanych np. za pośrednictwem rejestrowania połączeń GSM, czy też w sposób tradycyjnym dziś już nie wchodzi w grę. W obliczu komunikatorów internetowych, przestępcy mogą schodzić do podziemia i tam dokonywać ustaleń co do sposobu popełniania przestępstw. Państwo nie może pozostawać bierne wobec takich wyzwań. Państwo sięga więc po technikę

– przyznał Mariusz Dubowski.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl