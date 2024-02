Trwa protest rolników. Centrum Olsztyna sparaliżowane [ZDJĘCIA/VIDEO]

Protest rolników rozpoczął się we wtorek, 20 lutego o godzinie 10:00 i ma potrwać 48 godzin. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów do Olsztyna przyjechało 1000 osób, a ulice blokuje 500 ciągników. Kolumna pojazdów rolniczych może liczyć nawet kilka kilometrów.

Kolumna pojazdów uformowała się na prawym skrajnym pasie al. Warszawskiej (w kierunku centrum miasta) do skrzyżowania z ul.Tuwima.

Obecnie pod eskortą policji przejeżdża do centrum miasta kolejno ulicami: Obrońców Tobruku – Sikorskiego – Mazowieckiego – Piłsudskiego. Następnie pojazdy zatrzymają się i będą zaparkowane na ulicy do dnia 22 lutego do godz. 10:00 zajmując również część ul. Kopernika.

Po dojeździe na miejsce protestujący będą stali w ścisłym centrum Olsztyna. Od skrzyżowania ulic Piłsudskiego/ Pieniężnego/ 1 Maja przez Piłdsudkiego do Kopernika i w ulicy Kopernika oraz na Placu Dunikowskiego. Pozostaną tam przez dwie doby - do 22 lutego, do godziny 10:00.

— Wynegocjowaliśmy z rolnikami, że nie będą co dwie godziny objeżdżać całego miasta, żeby nie paraliżować ruchu w Olsztynie. Organizatorzy zgodzili się postawić ciągniki tylko na wyznaczonych ulicach. Jednak to bardzo mały obszar a bardzo dużo osób i dlatego musimy być przygotowani na różne sytuacje — mówił Robert Zalewski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Nad bezpieczeństwem protestujących i osób postronnych czuwają policjanci z Komendy Miejskiej Policji.

OBJAZDY

Osobom udającym się w tych dniach do Śródmieścia sugeruje się, by jadąc z południa (Jarot, czy Nagórek) już od ul. Dworcowej kierowali się w ul. Mazowieckiego do ul. Żołnierskiej lub w dół do ul. Niepodległości oraz Placu Roosevelta. Stąd dalej w docelowo wybrane miejsce - w kierunku Kortowa, Likus, Dajtek lub ul. Pieniężnego w kierunku ul. 1 Maja. Dojazd w przeciwnym kierunku - do ul. Kościuszki będzie bardzo utrudniony, dlatego należy kierować się ul. Dworcową do ul. Kołobrzeskiej bądź ul. Kętrzyńskiego.

Zmiany w komunikacji miejskiej:



— od ok. godz. 10:00 ma rozpocząć się formowanie kolumny protestujących na skrajnym prawym pasie al. Warszawskiej w kierunku centrum miasta. Możliwe czasowe zawieszenie przystanków autobusowych;

— od ok. godz. 11:30 ma ruszyć kolumna ulicami: Warszawska - Obrońców Tobruku - Sikorskiego - Mazowieckiego - Piłsudskiego. W czasie przejazdu autobusy będą kierowane na trasy zmienione. Kursowanie tramwajów na czas przejazdu kolumny przez torowisko będzie wstrzymywane (możliwe wstrzymanie ruchu nawet na kilkadziesiąt minut). Nie będzie uruchamiana komunikacja zastępcza z uwagi m.in. na zablokowanie tras przejazdu autobusów zastępczych;

— od ok. godz. 12:00 rozpocznie się formowanie protestu w obrębie al. Piłsudskiego w pobliżu Pl. Dunikowskiego. Całkowicie wyłączone z użytkowania zostaną przystanki w rejonie Śródmieścia, w szczególności przystanek "Centrum" w obu kierunkach. Autobusy kierowane będą na alternatywne, najbliższe dostępne ciągi komunikacyjne i zatrzymywać się będą na wszystkich dostępnych przystankach. Przejazd ul. Pieniężnego, 11 Listopada, pl. Jedności Słowiańskiej i 1 Maja ma pozostać dostępny.

Tramwaje wszystkich linii (również 1 i 5) będą w miarę możliwości kierowane do krańca "Dworzec Główny" (zawieszenie krańca tramwajowego "Wysoka Brama"). W przypadku długotrwałego braku możliwości przejazdu przez skrzyżowanie Kościuszki-Piłsudskiego, uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza - wyłącznie na liniach Z-2 i Z-4 (za tramwaje linii 2 i 4), prowadzona alternatywnymi, najbliższymi dostępnymi ciągami komunikacyjnymi, a linie 1, 3, 5 zostaną zawieszone.

W dniu 22 lutego podczas rozwiązywania się kolumny, mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia i zmiany tras linii autobusowych w ciągu ul. Pieniężnego, Szrajbera, Śliwy, Warszawskiej.