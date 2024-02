Zgrzyt w koalicji rządzącej? Poszło o Zielony Ład

- Cieszę się, że młodzi ludzie zaczynają już myśleć o Wojsku Polskim - mówił w Gostyninie Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że do klas wojskowych można wstąpić już od 1 klasy szkoły średniej, a obecnie uczy się w nich już 25 tysięcy kadetów. - To jest przygotowanie do wielu działań, związanych między innymi ze znajomością procedur bezpieczeństwa, udzielaniem pierwszej pomocy, to może przydać się każdemu, ale szczególnie podczas wstępowania do Wojska Polskiego - tłumaczył wicepremier. Z ust szefa MON w kontekście armii padły również słowa o Zielonym Ładzie.

Kosiniak-Kamysz zauważył, że Unia Europejska powinna zaangażować się w kwestię bezpieczeństwa znacznie bardziej niż dotychczas. Podkreślił również swoje poparcie dla "przeniesienia środków z niektórych bardzo ambitnych celów, które zostały wyznaczone na rok 2040, a nawet 2050". Zaznaczył, że te cele są bardzo ambitne, ale w obecnej chwili priorytetem jest bezpieczeństwo. W jego opinii Europa powinna zwiększyć inwestycje w przemysł obronny oraz przejść na jak najbardziej intensywny tryb pracy w tej dziedzinie. Zaznaczył, że popiera przesunięcie środków w ramach KPO oraz innych działań w celu osiągnięcia tych celów.

Agata Szczęśniak, dziennikarka OKO.press, przytoczyła krytyczne uwagi Kosiniaka-Kamysza na temat Zielonego Ładu na platformie X. Natomiast posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska przekazała dalej jej wpis, "zaczepiając" przy okazji pytaniem ministerkę środowiska i klimatu.

"Naszym obowiązkiem jest realizować zobowiązania polskiego rządu, cel na 2030 rok to 55 proc., będziemy wspierać obywateli, gospodarkę, także rolników, by zobowiązania przekuć w sukces i by zmiana stała się nową szansą dla nas wszystkich" - napisała w odpowiedzi ministerka.



Zielony Ład stanowi kluczowy element polityki klimatycznej promowanej przez Komisję Europejską. Jest to zestaw inicjatyw politycznych, mających na celu osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. W ramach Zielonego Ładu planowane jest ograniczenie stosowania pestycydów oraz nawozów w rolnictwie, poprawa jakości żywności poprzez strategię "od pola do stołu", a także redukcja zużycia antybiotyków i zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego.

Rolnicy obawiają się, że regulacje proponowane przez Brukselę przyniosą ze sobą wzrost kosztów produkcji przy jednoczesnym spadku dochodów. Pomysły związane z Zielonym Ładem są głównym powodem trwających protestów rolników w Polsce i kilku innych krajach europejskich.