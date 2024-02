Rząd Tuska jest największym w historii?

Rząd Donalda Tuska ma obecnie 134 członków, z czego 112 to ministrowie i wiceministrowie.

Dane dotyczące składu rządu Donalda Tuska wywołały dyskusje na temat jego rozmiarów i zgodności z deklaracjami poprzednio głoszonymi przez liderów opozycji. Serwis "Gazety Wyborczej" opublikował wyliczenia, z których wynika, że liczba osób włączonych w struktury rządowe sięga 134, uwzględniając dyrektorów generalnych ministerstw oraz osoby pełniące dodatkowe funkcje, takie jak szefowie gabinetów.

Analiza pokazuje, że samych ministerstw jest 20, przy czym jedno z nich, Ministerstwo Przemysłu, nadal znajduje się w fazie tworzenia. Niemniej jednak, jego szefowa, Marzena Czarnecka, już aktywnie działa na swoim stanowisku, choć formalnie resort ma rozpocząć działalność dopiero od marca.

Przypominając wcześniejsze zapowiedzi polityków ówczesnej opozycji, "Wyborcza" zauważa rozbieżność między obecną sytuacją a obietnicami kampanijnymi. Wówczas liderzy strony demokratycznej ostro krytykowali PiS za rosnącą biurokrację i zarzucali im praktyki nepotyzmu w obsadzaniu stanowisk rządowych. Obiecywali wprowadzenie nowych standardów i zmniejszenie kosztów administracji. Obecna liczba członków rządu budzi więc zrozumiałe pytania o spełnienie tych obietnic.

Najbardziej liczny resort to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kierowane przez Radosława Sikorskiego, zatrudniające 9 osób - co podkreśla skalę zaangażowania tego ministerstwa.

Warto odnotować, że w marcu 2018 roku rząd Mateusza Morawieckiego miał w swoim składzie aż 126 ministrów i wiceministrów, co stanowiło rekordową liczbę obsadzonych stanowisk w historii Rady Ministrów. Po przeprowadzonej rekonstrukcji liczba ta zmniejszyła się do około stu osób, co z pewnością wzbudziło pewne nadzieje na ograniczenie biurokracji i efektywne zarządzanie administracją.