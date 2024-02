Pomóż zatrzymać niekorzystne zmiany w szkołach

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało akcję, w ramach której do 19 lutego poprzez formularz zamieszczony w sieci można wysłać swoje uwagi do zmian podstawy programowej, proponowanych przez ministerstwo edukacji.



Koalicja 13 Grudnia chce wykreślić z podstawy programowej postaci i wydarzenia kluczowe dla budowania tożsamości narodowej młodych Polaków. Z podręczników do historii zniknąć mają między innymi legendy o początkach państwa polskiego. Dzieci w szkołach nie dowiedzą się o zwycięstwie grunwaldzkim i Powstaniu Wielkopolskim, a z kanonu lektur próbują usunąć „Redutę Ordona” czy polskie pieśni i piosenki patriotyczne

— powiedział na nagraniu zamieszczonym w sieci Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS.

To niszczenie polskiej pamięci narodowej. Polacy potrafią walczyć i zwyciężać. Koalicja 13 Grudnia chce pozbawić najmłodszych Polaków wiedzy o chwilach największej chwały w historii naszego narodu. Nie możemy na to pozwolić. Razem możemy ich zatrzymać. Do poniedziałku 19 lutego mogą Państwo zgłaszać swoje uwagi

— zaznaczył.

Jeśli będzie nas dużo, to możemy zatrzymać te destrukcyjne zmiany

— dodał.

Jabłoński: Formularz trzeba wypełnić i wysłać do MEN

Mamy zadanie domowe na weekend: Zatrzymać plany wykreślania polskich bohaterów z lekcji historii. Jak to zrobić? Do poniedziałku 19. lutego można wysłać SPRZECIW. Formularz trzeba wypełnić i wysłać do @MEN_GOVPL

— napisał z kolei na platformie X Paweł Jabłoński, poseł PiS.

Źródło: wPolityce.pl