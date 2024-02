Olsztynianie muszą przygotować się na spore utrudnienia. Do centrum miasta wjeżdżają rolnicy

Prezydent Olsztyna podzielił opinię rolników i powiedział, że w taki sposób, w jaki w tej chwili się to odbywa, żywność nie powinna absolutnie trafiać na polski rynek.

— Mam nadzieję, że rząd wprowadzi odpowiednie procedury w tym zakresie. My w samorządzie nie mamy możliwości by rozwiązać te problemy, ale te protesty dotkną również nas, mieszkańców Olsztyna. Mamy demokrację, więc nie mieliśmy możliwości prawnej, żeby odmówić organizacji protestu, ale wynegocjowaliśmy ograniczenie jego zasięgu — dodał Grzymowicz.

Protest rolników rozpocznie się we wtorek, 20 lutego o godzinie 10:00 i ma potrwać 48 godzin. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów do Olsztyna ma przyjechać 1000 osób, a ulice blokować będzie 500 ciągników. Kolumna pojazdów rolniczych może liczyć nawet kilka kilometrów.

Na czas jej przejazdu wstrzymany zostanie ruch tramwajowy.

— Zgodnie z informacją przekazaną przez organizatorów, kolumna pojazdów będzie się formowała na prawym skrajnym pasie al. Warszawskiej (w kierunku centrum miasta) do skrzyżowania z ul. Tuwima. Następnie pod eskortą policji przejedzie do centrum miasta kolejno ulicami: Obrońców Tobruku – Sikorskiego – Mazowieckiego – Piłsudskiego. Następnie pojazdy zatrzymają się i będą zaparkowane na ulicy do dnia 22 lutego do godz. 10:00 zajmując również część ul. Kopernika — mówił podinsp. Piotr Godlewski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Olsztynie.

Po dojeździe na miejsce protestujący będą stali w ścisłym centrum Olsztyna. Od skrzyżowania ulic Piłsudskiego/ Pieniężnego/ 1 Maja przez Piłdsudkiego do Kopernika i w ulicy Kopernika oraz na Placu Dunikowskiego. Pozostaną tam przez dwie doby - do 22 lutego, do godziny 10:00.

— Wynegocjowaliśmy z rolnikami, że nie będą co dwie godziny objeżdżać całego miasta, żeby nie paraliżować ruchu w Olsztynie. Organizatorzy zgodzili się postawić ciągniki tylko na wyznaczonych ulicach. Jednak to bardzo mały obszar a bardzo dużo osób i dlatego musimy być przygotowani na różne sytuacje — mówił Robert Zalewski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Nad bezpieczeństwem protestujących i osób postronnych będą czuwali policjanci z Komendy Miejskiej Policji.

— My, jako policja apelujemy, by stosować się do instrukcji osób kierujących ruchem drogowym i zawczasu zaplanować podróż, uwzględniając trasy alternatywne — mówił oficer prasowy KMP, mł. asp. Andrzej Jurkun — a najlepiej byłoby rozważyć pokonanie fragmentów drogi do Śródmieścia pieszo, rowerem lub np. hulajnogą

Czego zatem możemy się w tym czasie spodziewać i jak będzie funkcjonowała komunikacja miejska?

Osobom udającym się w tych dniach do Śródmieścia sugeruje się, by jadąc z południa (Jarot, czy Nagórek) już od ul. Dworcowej kierowali się w ul. Mazowieckiego (al. Piłsudskiego w kierunku ul. Kościuszki prawdopodobnie będzie nieprzejezdna) do ul. Żołnierskiej lub w dół do ul. Niepodległości oraz Placu Roosevelta. Stąd dalej w docelowo wybrane miejsce - w kierunku Kortowa, Likus, Dajtek lub ul. Pieniężnego w kierunku ul. 1 Maja.

Dojazd w przeciwnym kierunku - do ul. Kościuszki będzie bardzo utrudniony, dlatego należy kierować się ul. Dworcową do ul. Kołobrzeskiej bądź ul. Kętrzyńskiego.

-— Niewątpliwie nasi mieszkańcy muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami, dziś jednak nie znamy skali tego przedsięwzięcia i trudno określić jakie linie autobusowe i w których miejscach będą musiały zmienić swoje trasy, te decyzje będziemy podejmowali na bieżąco — mówił Marcin Szwac, dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie — komunikacja miejska od rana we wtorek rozpocznie funkcjonowanie bez zmian, a następnie do zakończenia zgromadzenia, będzie dostosowywana do sytuacji na drogach związanej z protestem rolników, a autobusy będą na bieżąco przekierowywanie na najbliższe możliwe objazdy. Należy liczyć się z tym, że nie będzie możliwości dojechania do wcześniej zaplanowanego przystanku.

Zaplanowane zmiany w komunikacji miejskiej:

W dniu 20 lutego (wtorek):

— od ok. godz. 10:00 ma rozpocząć się formowanie kolumny protestujących na skrajnym prawym pasie al. Warszawskiej w kierunku centrum miasta. Możliwe czasowe zawieszenie przystanków autobusowych;

— od ok. godz. 11:30 ma ruszyć kolumna ulicami: Warszawska - Obrońców Tobruku - Sikorskiego - Mazowieckiego - Piłsudskiego. W czasie przejazdu autobusy będą kierowane na trasy zmienione. Kursowanie tramwajów na czas przejazdu kolumny przez torowisko będzie wstrzymywane (możliwe wstrzymanie ruchu nawet na kilkadziesiąt minut). Nie będzie uruchamiana komunikacja zastępcza z uwagi m.in. na zablokowanie tras przejazdu autobusów zastępczych;

— od ok. godz. 12:00 rozpocznie się formowanie protestu w obrębie al. Piłsudskiego w pobliżu Pl. Dunikowskiego. Całkowicie wyłączone z użytkowania zostaną przystanki w rejonie Śródmieścia, w szczególności przystanek "Centrum" w obu kierunkach. Autobusy kierowane będą na alternatywne, najbliższe dostępne ciągi komunikacyjne i zatrzymywać się będą na wszystkich dostępnych przystankach. Przejazd ul. Pieniężnego, 11 Listopada, pl. Jedności Słowiańskiej i 1 Maja ma pozostać dostępny.

Tramwaje wszystkich linii (również 1 i 5) będą w miarę możliwości kierowane do krańca "Dworzec Główny" (zawieszenie krańca tramwajowego "Wysoka Brama"). W przypadku długotrwałego braku możliwości przejazdu przez skrzyżowanie Kościuszki-Piłsudskiego, uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza - wyłącznie na liniach Z-2 i Z-4 (za tramwaje linii 2 i 4), prowadzona alternatywnymi, najbliższymi dostępnymi ciągami komunikacyjnymi, a linie 1, 3, 5 zostaną zawieszone.

W dniu 22 lutego podczas rozwiązywania się kolumny, mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia i zmiany tras linii autobusowych w ciągu ul. Pieniężnego, Szrajbera, Śliwy, Warszawskiej.

Aktualne informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej dostępne będę na elektronicznych tablicach informacji pasażerskiej, w pojazdach oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz ZDZiT w Olsztynie.