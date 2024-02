Dla oszustów zamiast więzienia praca przymusowa?

taka wiadomość to prawdziwa rzadkość. Z reguły informujemy o tym, że kolejny senior czy seniorka padli ofiarą oszustów: na wnuczka, Amerykanina czy policjanta. Czasami to strata "tylko" 10 czy 20 tysięcy, ale bywa, że jest to kilkaset tysięcy.

Tym razem mamy przyjemność poinformować, że szczycieńskim policjantom udało się zatrzymać 38-letniego oszusta, który metodą "na policjanta" okradł mieszkańca okolic Pasymia na 120 tysięcy złotych.

Schemat oszustwa był standardowy. Do mieszkańca gminy Pasym zatelefonował mężczyzna, który przedstawił się jako policjant. Powiedział, że jego bankowe oszczędności są zagrożone. W związku z tym polecił je wypłacić i zostawić w umówionym miejscu, skąd zostaną zabrane do policyjnego depozytu.

Mężczyzna zrobi to, co nakazał mu oszust. I stracił 120 tysięcy.

Policjantom udało się namierzyć i zatrzymać oszusta. Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Na razie został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

A swoją drogą, to zamiast do więzienia takich ludzi należałoby skoszarować i kierować do przymusowej pracy aż oddadzą to co ukradli a dopiero potem wsadzać do więzienia.

Czu uważasz, że taka praca przymusowa aż do spłaty ukradzionych pieniędzy to dobry pomysł? Tak Nie pokaż wyniki »