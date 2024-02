PiS krytykuje nominacje członków partii Hołowni w spółkach

Szymon Hołownia ogłosił "zakaz nominowania" członków Polski 2050 na stanowiska władz państwowych spółek. Osoby już zasiadające na tych stanowiskach zostały wezwane do złożenia dymisji. Partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) szybko zareagowała, prezentując listę nowych nominatów.

W minionym tygodniu Polska 2050 znalazła się w obronie przed zarzutami nepotyzmu w spółkach. W krótkim czasie z pracy w państwowej firmie Orlen zrezygnował prof. Tadeusz Sójka, który spędził tam zaledwie kilka dni. Maria Thun, córka europosłanki Róży Thun, również została zdyskwalifikowana z pełnienia obowiązków, mimo że - jak podał Onet.pl w czwartek - Centralny Ośrodek Informatyki, gdzie miała objąć stanowisko wicedyrektora, nadal nie rozwiązał z nią umowy.

Na krytykę związana z tymi nominacjami zdecydował się osobiście marszałek Sejmu.

— Zmiany zaczynamy od siebie. Żadna osoba zatrudniona czy należąca do Polski 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych. Jeśli dziś takie osoby tam są, podadzą się do dymisji – ogłosił Szymon Hołownia w serwisie X.

PiS przekonuje, że osoby związane z partią Szymona Hołowni już pełnią funkcje w zarządach i radach nadzorczych. Partia sporządziła listę jednostek, w których członkowie związani z Hołownią zajmują kluczowe stanowiska.

Znaleźli się na niej: Krzysztof Pałka, Ewa Patalas, Emilia Wasielewska (zasiadają w radzie nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Robert Gajda (wiceprezes NFOŚiGW), Michał Gniatkowski, Piotr Szymanek (rada nadzorcza Enei), Andrzej Sadkowski (rada nadzorcza PGE), Miłosława Zagłoba (rada nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej) i Emil Rojek (rada nadzorcza Krajowego Zasobu Nieruchomości).

Źródło: money.pl