Z ostatniej chwili: Prezydent Piotr Grzymowicz rezygnuje ze startu w wyborach i popiera Roberta Szewczyka

To już pewne. Piotr Grzymowicz, który pełni funkcję prezydenta Olsztyna nieprzerwanie od 2009 roku nie wystartuje w najbliższych wyborach. Obecny prezydent Olsztyna zapowiada, że poprze kandydaturę Roberta Szewczyka.

W ratuszu mówiło się o tym od jakiegoś czasu, jednak nikt nie dawał wiary tym plotkom. Spekulacje jednak stały się faktem. Piotr Grzymowicz, który nieprzerwanie rządzi Olsztynem od prawie 15 lat zrezygnował ze startu w najbliższych wyborach samorządowych, tym samym popierając kandydaturę Roberta Szewczyka na prezydenta Olsztyna.

Miniona kadencja to doskonałe podsumowanie całych rządów Piotra Grzymowicza. Tylko w ciągu ostatniego roku gmina Olsztyn ukończyła kilka kluczowych dla miasta inwestycji takich jak budowa drugiej linii tramwajowej, remont Hali Urania czy budowa Instalacji Termicznego Spalania Odpadów przy ul. Bublewicza. To za czasów rządu wieloletniego prezydenta Olsztyna do miasta wróciły tramwaje, a wiele ulic ponownie odzyskało swój blask.

Mimo tego, że w świetle niedawno uchwalonej nowelizacji prawa wyborczego, w którym prezydent miasta może rządzić tylko dwie kadencje, Piotr Grzymowicz może ponowie ubiegać się o mandat (prawo nie działa wstecz), to nie skorzysta z tej możliwości. Odchodzący niedługo prezydent poparł obecnego przewodniczącego Rady Miasta Roberta Szewczyka, który jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej.

Taka decyzja prezydenta Olsztyna wiele zmienia w "rozkładzie sił" w najbliższych wyborach. Obecnie największe szanse na objęcie władzy nad miastem ma właśnie Robert Szewczyk, który wraz z Piotrem Grzymowiczem był typowany jako kandydat do drugiej tury wyborów.

Swój start oprócz Roberta Szewczyka ogłosił także radny Mirosław Arczak (bezpartyjny, Wspólny Olsztyn) i Tomasz Owsianik (Konfederacja).

Karol Grosz