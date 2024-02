Ćwierć miliona złotych dla córki Róży Thun za jeden dzień pracy

Ministerstwo Cyfryzacji nadal utrzymuje umowę z Marią Thun, zatrudnioną jako wicedyrektor w Centralnym Ośrodku Informatyki. Córka europosłanki Róży Thun (Polska 2050) została wyłączona z obowiązków po jednym dniu pracy z decyzji Donalda Tuska. Według ustaleń Onetu premier, dowiedziawszy się o jej zatrudnieniu, zdecydował się cofnąć decyzję, aby uniknąć zarzutów nepotyzmu. Jednak ta decyzja będzie kosztować polskiego podatnika znaczne pieniądze, gdyż Thun przysługuje odprawa przekraczająca 250 tys. zł brutto nawet po jednym dniu zatrudnienia.

Thun rozpoczęła pracę w COI 17 stycznia 2024 r., a następnego dnia otrzymała informację, że jej zatrudnienie zostanie odwołane z powodu decyzji samego premiera Tuska. Mimo to, do chwili obecnej nie została formalnie zwolniona, a ministerstwo nadal nie dopuszcza jej do pracy.

Resort cyfryzacji znajduje się w patowej sytuacji, ponieważ nie jest w stanie rozwiązać umowy z Thun zgodnie z prawem pracy. Dodatkowo, po podpisaniu umowy, Thun ma prawo do znacznej odprawy, która może wynieść nawet 250 tys. zł brutto.

Wcześniejsze próby uzyskania odpowiedzi od Ministerstwa Cyfryzacji nie przyniosły rezultatu, a pracownicy biura prasowego stwierdzili, że kwestie te są zbyt skomplikowane, aby udzielić szybkiej odpowiedzi.

Maria Thun jest doświadczoną specjalistką w dziedzinie usług cyfrowych i zarządzania, która rozpoczęła swoją karierę w Nowej Zelandii i pracowała dla renomowanych firm takich jak IBM i Mastercard. Jej aplikacja do Ministerstwa Cyfryzacji została dobrze przyjęta, ponieważ uznano ją za ekspertkę potrzebną nowemu rządowi. Pomimo braku oficjalnego konkursu, Thun została zatwierdzona na stanowisko wicedyrektora COI przez wicepremiera Michała Gramatykę i wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego.