Jolanta Skrzypczyńska kieruje warmińsko-mazurską oświatą. Oświata w regionie bez rewolucji

Prócz tego Jolanta Skrzypczyńska odpowiada na wszystkie nasze dociekliwe pytania: Jakie zmiany w szkołach na Warmii i Mazurach są najpilniejsze? Jak będzie wyglądać lista lektur obowiązkowych? Co z podręcznikami do historii? Co z religią w szkołach?

No, i pytamy Panią Kurator, czy nie szkoda jej LO 1…