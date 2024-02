OBO: ostatni dzwonek

Nieco ponad dwie doby zostały na składanie projektów do najnowszej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Termin mija w piątek (16 lutego) o północy.

Teatralne spektakle, koncerty, wydarzenia sportowe, rewitalizacja zieleni czy budowa lub modernizacja infrastruktury - m.in. tego typu projekty były dotychczas realizowane w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim. Wkrótce dowiemy się, jakie propozycje mieszkańcy przygotowali tym razem.

- Dotychczas trafiło do nas niemal 100 projektów - mówi dyrektor Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego, Aneta Szpaderska. - Jesteśmy przygotowani na to, że w tych ostatnich kilkudziesięciu godzinach zostaną złożone kolejne. Takie mamy doświadczenie z poprzednich edycji.

Każdy mieszkaniec pracujący nad swoim pomysłem może jeszcze skorzystać ze wsparcia ratuszowych specjalistów. W czwartek (15 lutego) odbędą się ostatnie konsultacje w pokoju 221 Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II, które potrwają do 17:00. Jednak w razie wątpliwości będzie można zadać pytania także w piątek w godzinach pracy urzędu, czyli między 7:30 a 15:30.

- Niemal non stop odbieramy telefony, a to znaczy, że mieszkańcy do samego końca pracują nad przygotowaniem wniosków - przyznaje Beata Kardynał-Stawicka z Urzędu Miasta Olsztyna. - Spośród tych już zgłoszonych nie brakuje zadań dotyczących kultury, inwestycji czy sportu. Jest wiele nowych pomysłów, które nie pojawiały się w minionych latach.

Tuż przed zakończeniem przyjmowania projektów najbardziej aktywnym jest os. Grunwaldzkie z sześcioma złożonymi wnioskami. Żaden natomiast nie wpłynął dotychczas z Brzezin, Kortowa i Śródmieścia.

Projekty najłatwiej składać on-line poprzez stronę www.glosujobo.olsztyn.eu. Ale można także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna (Plac Jana Pawła II 1), listownie (na adres: Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn z dopiskiem "Olsztyński Budżet Obywatelski 2025") albo poprzez elektroniczną Skrzynkę Urzędu Miasta Olsztyna na platformie e-PUAP.

Listę do głosowania poznamy 15 maja, a sam wybór odbędzie się między 29 maja a 23 czerwca. Zadania z największym poparciem, które będą realizowane od początku 2025 roku, poznamy 11 lipca.

W XI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego pula na projekty miejskie to 2,2 mln złotych, a na osiedlowe - 5,3 mln złotych.