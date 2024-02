Rosja ściga listami gończym polskiego prezydenta i sędziego. Czy chodzi o prezydenta Olsztyna?

Wśród cudzoziemców, za którymi władze Rosji wysłały listy gończe, są również Polacy, podał we wtorek rosyjski niezależny portal Mediazona. Są nimi Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Karol Rabenda - były podsekretarz stanu w ministerstwie ds. aktywów państwowych, Roman Szełemej - ­prezydent Wałbrzycha i Jan Józef Hofmańskiego - prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze.

Ten ostatni wydał nakaz aresztowania Władimira Putina i za to jest teraz ścigany.

Pozostałe trzy osoby są w różny sposób związane z usuwaniem sowieckich pomników z polskiej przestrzeni publicznej.

— W tym miejscu do września 2022 stał pomnik Żołnierza Armii Czerwonej, który - po uzyskaniu opinii Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojewody (potwierdzonej decyzją administracyjną) – zgodnie z prawem rozebraliśmy. Najprawdopodobniej z tego powodu moje nazwisko znalazło się na liście rosyjskiego MSW...— napisał na FB prezydent Wałbrzycha. I dodał: — Ewidentnie pokazuje to, że żyjemy w trudnych czasach i przed nami niestandardowe wyzwania. Nie możemy zapominać, że nie tak daleko stąd, „tuż za rogiem” (Królewiec), funkcjonuje agresywne państwo, które swoją polityką zagraniczną, fizyczną agresją wobec sąsiadów i morderczymi działami wobec ludności cywilnej tych krajów, zasługuje na miano bandyty XXI wieku i powinno być izolowane w każdym wymiarze i każdego dnia piętnowane.

W kwestii sowieckich pomników jest to stanowiska zgoła odmienne od tego, jakie prezentuje prezydent Olsztyna, miasta położonego znacznie bliżej Królewca niż Wałbrzych.

Rosjanie ścigają w sumie ponad 700 cudzoziemców. Jest wśród nich premier Estonii Kaja Kallas.

— Krok Rosji nie jest niczym zaskakującym, to jedynie kolejny dowód na to, że robię to, co trzeba - stanowcza pomoc UE udzielana Ukrainie jest sukcesem, który boli Moskwę — oceniła premier Kallas.

Rosjanie ścigają też posłów łotewskiego parlamentu, którzy głosowali za wypowiedzeniem umowy z Rosją dotyczącej pomników czy litewskiego ministra kultury Simonaa Kairisa. Na liście ściganych jest także wpływowy amerykański senator Lindsey Olin Graham, który w ubiegłym roku spotkał się z prezydentem Zełenskim oraz ponad 100 ukraińskich polityków, urzędników i wojskowych.

oprac. ih, źródło: PAP