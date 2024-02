Rosyjskie samoloty blisko naszej granicy

Rosyjskie samoloty coraz bardziej zbliżają się do granic Polski i NATO. W ostatnim czasie natowskie myśliwce poderwano trzykrotnie razy na Litwie.

Chodzi o aktywność rosyjskich samolotów Ił-20 oraz Ił-78, które pojawiły się w przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich. Piloci samolotów nieprzyjaciela nie przedstawili planu lotów oraz nie nawiązali kontaktu z Regionalnym Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego. Moskwa swoimi działaniami naruszyła w ten sposób przepisy dotyczące lotów.

Po pojawieniu się wrogich samolotów zareagowały siły specjalnej misji NATO. Interwencje miały miejsce niedaleko polskiej granicy. Przypomnijmy, że 30 stycznia Niemcy poderwali swoje myśliwce, aby eskortować rosyjski samolot wojskowy lecący bez sygnału transpondera nad Morzem Bałtyckim. Samolot zbliżył się do wyspy Rugia, niecałe 100 km od Polski.

Do interwencji doszło w ramach misji Baltic Air Policing, w której uczestniczą lotnicy z Belgii, Francji oraz Polacy z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach.

Przypomnijmy jeszcze, że w ubiegłym tygodniu w związku z kolejnym rosyjskim atakiem dronów na porty dunajskie Ukrainy przy granicy z Rumunią, zostały poderwane zostały tureckie F-16 w ramach natowskiej misji monitorowania przestrzeni powietrznej.

