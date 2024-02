Które miasto w Europie jest najniebezpieczniejsze?

Marsylia, zwykle kojarzona z urokliwymi uliczkami, wykwintnymi daniami z owoców morza i niezapomnianymi widokami na Morze Śródziemne, znajduje się teraz w niepokojącym świetle. Według najnowszego raportu przestępczości sporządzonego przez globalną bazę danych Numbeo, to południowo-francuskie miasto portowe zostało uznane za najbardziej niebezpieczne w Europie.

Ankieta Numbeo, badająca subiektywne odczucia ludzi dotyczące bezpieczeństwa w ich miastach, ujawniła, że Marsylia zajmuje obecnie pierwsze miejsce na liście najniebezpieczniejszych miejsc w Europie. Wskaźnik przestępczości w Marsylii wynosi 65,2, a szczególne obawy budzą zażywanie narkotyków, handel nimi, wandalizm, kradzieże, przestępstwa z użyciem przemocy, korupcja i łapówkarstwo, według respondentów.

Nie tylko Marsylia wywołuje zaniepokojenie. Na drugim miejscu znajduje się Coventry w Anglii, a trzecie zajmuje Birmingham. W tych miastach również respondenci zgłaszają problemy z narkotykami, wandalizmem, kradzieżami i przemocą.

Wśród 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Europie znajdują się także Neapol i Katania we Włoszech, Montpellier i Grenoble we Francji, Liège w Belgii, Paryż we Francji oraz Malmö w Szwecji. Należy jednak pamiętać, że dane Numbeo opierają się na subiektywnych odczuciach respondentów i nie uwzględniają oficjalnych statystyk przestępczości. Numbeo twierdzi, że stosuje filtry, aby zapobiec potencjalnym nadużyciom, ale niemożliwe jest weryfikowanie danych jako całości, co sprawia, że należy podchodzić do nich z ostrożnością.