Na Zatorzu powstanie nowe rondo. Radny Olsztyna ma wątpliwości

Poprzeczna i Zientary-Malewskiej to jedne z największych ulic na szeroko pojętym Zatorzu. Duża część mieszkańców Olsztyna przypomina sobie o ich istnieniu w zasadzie raz w roku - 1 listopada, gdyż to właśnie tutaj znajduje się największa olsztyńska nekropolia.

Problem z ul. Poprzeczną jest jednak dużo bardziej skomplikowany. Od lat trwa dyskusja na temat budowy dwóch rond na jej zakończeniach: jedno od strony ul. Jagiellońskiej, gdzie wyjazd w godzinach szczytu graniczy z cudem, drugie natomiast właśnie na skrzyżowaniu z ul. Zientary-Malewskiej, gdzie dość często dochodzi do drobnych kolizji.

O ile budowę pierwszego ronda na razie musimy odłożyć w czasie, tyle drugie powstanie w ciągu najbliższych miesięcy, co oczywiście wiąże się z pewnymi ograniczeniami i zmianami w ruchu drogowym. Problem z budowaniem na szeroko pojętym Zatorzu jest taki, że w dużej mierze jest to historyczna część miasta o dość specyficznej zabudowie. Do tego całego "kotła" dochodzi mnóstwo ulic jednokierunkowych i tory, które ograniczają możliwość wyznaczania objazdów. Podsumowując: trzeba szczególnie uważać, którą ulicę na Zatorzu wyłączamy z ruchu, bo może nieść to za sobą poważny paraliż komunikacyjny tej części miasta.

— Teraz najważniejsze jest rozsądnie zaplanowane tymczasowe organizacje ruchu. Roboty przewidziane na kilkanaście miesięcy nie mogą być dodatkowym utrudnieniem komunikacyjnym dla całej dzielnicy. Oby urzędnicy i Policja mieli to na względzie, a Wykonawca skrupulatnie przestrzegał tych ustaleń — zwraca uwagę olsztyński radny z Zatorza Mirosław Arczak.

Radny zauważa, że ostatnią "dużą" inwestycją w infrastrukturę drogową na Zatorzu był... remont ul. Jagiellońskiej, który zakończył się około 5 lat temu.

— Władze Olsztyna skutecznie omijały Zatorze swoją "hojnością" jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę, tylko po to, żeby teraz zacząć niemal trzy inwestycje na raz. Przypomnę tylko, że w tym roku musimy naprawić wiadukt łączący ul. Limanowskiego i rondo Bema i rozpocząć budowę wiaduktu na Tracku. Te trzy inwestycje mogą wprowadzić spory chaos komunikacyjny w tej części Olsztyna — zauważa radny Mirosław Arczak.

Łączna długość wybudowanej i przebudowanej drogi to 646 metrów. Droga dojazdowa do nowych bloków OTBS będzie mieć 386 m, ul. Zientary-Malewskiej zostanie przebudowana na odcinku 210 m, a Poprzeczna na 50-metrowym.

Inwestycja ma wartość niemal 11,7 mln złotych i ma zostać zrealizowana do końca maja 2025 roku. Połowa wartości zadania to zewnętrzne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Karol Grosz