Artyści odebrali stypendia

Od 2001 roku samorząd Olsztyna przyznaje stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. W tym roku wpłynęło 18 wniosków dotyczących wsparcia twórców na łączną kwotę niemal 300 tys. zł.

- Cieszę się, że mamy w naszym mieście tak zdolnych stypendystów, którzy spełniają się w wymagających dziedzinach życia artystycznego - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Życzę Państwu, by to wsparcie pozwoliło na rozwój talentu i pasji, byśmy mogli jeszcze częściej podziwiać efekty pracy nie tylko lokalnie, ale i przy okazji wydarzeń ogólnopolskich czy zagranicznych.

Spośród 18 złożonych wniosków najwięcej dotyczyło muzyki (6) oraz literatury, fotografii, teatru, filmu (5). Ostatecznie wsparcie trafiło do pięciorga olsztyńskich artystów:

* Macieja Millera (reżyser, operator filmowy) - na realizację kampanii festiwalowej filmu dokumentalnego "Mój Wujek Leszek";

* Gabrieli Sidorowicz (skrzypaczka) - na zakup smyczka i akcesoriów skrzypcowych, pokrycie kosztów eksploatacji instrumentu, udziału w konkursach krajowych i międzynarodowych oraz kursach skrzypcowych;

* Julii Deptuły (malarka, artystka sztuk wizualnych, animatorka kultury) - na realizację cyklu malarskiego, poświęconego zjednoczeniu człowieka ze światem natury;

* Kingi Łotysz (tancerka) - na częściowe pokrycie kosztów studiów tanecznych w Northern School of Contemporary Dance w Leeds (Wielka Brytania);

* Mikołaja Plaszewskiego (klarnecista) - na zakup czytnika do nut w formacie A4 z etui oraz udział w XI Zachodniopomorskim Festiwalu Klarnetowym w Szczecinie.

Dotychczas stypendia artystyczne przyznawane przez Prezydenta Olsztyna trafiły do ponad 400 twórców ze stolicy Warmii i Mazur.