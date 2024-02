Heavy metal na kortowiadowej scenie – Nocny Kochanek zasilił line-up Olsztyńskich Juwenaliów!

Do Kortowiady 2024 pozostały już właściwie nieco ponad 3 miesiące, a jej organizatorzy podzieli się już wieloma informacjami na jej temat. Wiemy, że potrwa od 22 do 25 maja i że jej motywem przewodnim będzie przyszłość – hasło „Future is coming!” towarzyszy promocji imprezy od samego początku. Dzięki regularnym ogłoszeniom poznaliśmy już także aż dziewięcioro artystów, którzy w maju wystąpią na Scenie Głównej: dwa tygodnie temu do line-upu dołączyła Daria ze Śląska. Pora na ujawnienie kolejnego z nich!



Nocny Kochanek wystąpi na Plaży Kortowskiej

Zespół Nocny Kochanek łączy muzycznie klasyczny heavy metal z humorystycznymi tekstami. Wykorzystując dystans do świata oraz gry językowe zespół rysuje obraz polskiej subkultury metalowej. Powstał w 2012 roku jako chwilowy eksperyment – alter ego zespołu Night Mistress, miał być oddechem od poważnego grania. Nowy projekt rozbawił i przyciągnął publiczność, w związku z czym członkowie zespołu postanowili funkcjonować w takiej formie dłużej. We wrześniu 2022 roku, czyli po 10 latach od momentu powstania zespołu, miała miejsce premiera czwartego albumu zespołu – „O Jeden Most Za Daleko”. To płyta prezentująca przekrój muzyki rockowo-metalowej, natomiast tematyka tekstów jest typowa dla Nocnego Kochanka.

Line-up skrywa jeszcze wiele tajemnic

Wiele ogłoszeń organizatorów Kortowiady ucieszyło już całe grupy fanów znanych polskich artystów. Podczas Olsztyńskich Juwenaliów wystąpi PRO8L3M, skład Dwa Sławy x Mielzky x Pers czy Kizo, czyli znaczące postacie z rodzimego rapowego podwórka, utalentowane wokalistki, do których z pewnością zaliczyć można Darię Zawiałow, Margaret i Darię ze Śląska oraz wyjątkowe zespoły, jak Wilki, Lordofon czy Kwiat Jabłoni oraz, ujawniony dziś, Nocny Kochanek.

W sprzedaży jest już III pula karnetów

Sprzedaż II puli miała wprawdzie skończyć się dopiero 27 lutego, jednak, jak informowali organizatorzy, ilość karnetów w jej ramach była ograniczona. Duże zainteresowanie imprezą sprawiło, że II pula została wyprzedana przed czasem, zatem wcześniej do sprzedaży trafiła III pula – karnety nieustannie można nabyć na oficjalnej stronie internetowej Kortowiady –

Sprzedaż II puli miała wprawdzie skończyć się dopiero 27 lutego, jednak, jak informowali organizatorzy, ilość karnetów w jej ramach była ograniczona. Duże zainteresowanie imprezą sprawiło, że II pula została wyprzedana przed czasem, zatem wcześniej do sprzedaży trafiła III pula – karnety nieustannie można nabyć na oficjalnej stronie internetowej Kortowiady – www.bilety.kortowiada.pl . W sklepie internetowym kortowo.store nadal na entuzjastów imprezy czeka kolekcja FUTURE, czyli bluzy, koszulki, skarpetki i gadżety z tegorocznym motywem.

