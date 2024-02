Szef MON: kontrakty zbrojeniowe zawarte ze stroną koreańską będą nadal realizowane

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że kontrakty na koreańskie czołgi K2 i armatohaubice K9 będą nadal realizowane. "Wy zrywaliście kontrakty, my takich błędów nie popełnimy - dodał, zwracając się do polityków PiS.

Szef MON zapewnił we wtorek na antenie Polsat News, że kontrakty na koreańskie czołgi K2 i armatohaubice K9 będą nadal realizowane. "Chciałbym, by zasady finansowania były dla nas do przyjęcia. W tej sprawie już jest reakcja ze strony koreańskiej. Natomiast kontrakty, które zostały zawarte ze stroną koreańską będą nadal realizowane" – powiedział wicepremier.

Zwracając się do polityków PiS szef MON stwierdził, że nie będzie popełniał ich błędów. "Wy zrywaliście kontrakty. My takich błędów nie popełnimy. O ile nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności dotyczące finansowania, to wszystkie kontrakty będą realizowane" – zadeklarował Kosiniak-Kamysz.

Pytany o docelową liczebność polskiego wojska, szef MON zapowiedział, że będzie ona stopniowo zwiększana. "Pod koniec tego roku nasza armia będzie liczyła około 220 tysięcy żołnierzy. Liczba ta będzie zwiększana co rok" – zapewnił.

Szef MON stwierdził też, że liczebność armii jest bardzo ważna, ale nie ważniejsza od zdolności operacyjnych i obrony cywilnej. "Na to będziemy stawiać" – zapowiedział. (PAP)