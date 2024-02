Zatrważające doniesienia o zdrowiu Ziobry. Współpracownik z partii ujawnia

Zbigniew Ziobro boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi, gdy pod koniec ubiegłego roku zdiagnozowano u niego raka krtani. Były minister poddał się już dwóm sesjom chemioterapii, a także oczekuje na planowaną operację.

Jednak szefowie komisji śledczych, które mają zbadać tzw. "wybory kopertowe" - Magdalena Sroka (Trzecia Droga) i Dariusz Joński (KO) - wyrazili chęć przesłuchania Zbigniewa Ziobry w roli świadka. Stanowisko temu stanowczo sprzeciwia się poseł Suwerennej Polski, Michał Woś.

"Sejm ma dane, co do zdrowia Zbigniewa Ziobro, nieobecność w Sejmie jest jasno wykazana i usprawiedliwiona. Walczy z nowotworem, bardzo złośliwym nowotworem. To jest bardzo intensywna terapia nowotworowa. Każdy gdzieś w swoim otoczeniu zna osobę albo został sam dotknięty tą tragedią, więc wie doskonale, z czym się teraz mierzy Zbigniew Ziobro i jego rodzina - tłumaczył polityk w programie Super Expressu "Wieczorny Express".

Michał Woś potwierdził, że Zbigniew Ziobro obecnie toczy walkę o życie. - Mamy nadzieję, że wygra tę trudną walkę, wszyscy się modlimy o to, aby z pewnością stanął przed każdym organem państwa - podkreślił bliski współpracownik byłego ministra.

"Niech najpierw wygra tę walkę o życie. Myślę, że wszyscy po ludzku humanitarnie tego mu życzymy - dodał Woś, po czym zaapelował do innych posłów o powagę w sprawie choroby Ziobro. Prosił o zaprzestanie "rechotów w tym temacie". - Nie mają takiego ludzkiego odruchu po prostu! - wyznał Woś w programie "Wieczorny Express".

Przewodniczący komisji śledczej ds. wyborów kopertowych, Dariusz Joński, wyjaśnia, że gdy zajdzie sytuacja, w której świadek jest chory i przedstawia zwolnienie lekarskie, komisja decyduje o powołaniu biegłego, który oceni stan zdrowia świadka. Jednak przed tym etapem, komisja musi przeprowadzić głosowanie w sprawie przesłuchania danego świadka.

- To nie o to chodzi, żeby kogoś ganiać po szpitalach, tu chodzi o wyjaśnienie i o fakty. Więc jeśli dopadnie kogoś jakaś choroba czy jakiś zabieg czy poważna operacja, to to przesłuchanie jest oczywiście przekładane i to jest naturalne - tłumaczy Dariusz Joński w programie "Wieczorny Express."



Źródło: o2.pl