Krzysztof Bosak wystartuje w wyborach prezydenckich?

Będą prawdopodobnie prawybory w Konfederacji na kandydata na prezydenta. Ja w nich wystartuję, ponieważ jestem liderem Ruchu Narodowego, jednej z trzech partii, które tworzą Konfederację - zapowiedział Krzysztof Bosak w Radiu Plus, a jego wypowiedź zacytował "Super Express".

Polityk w rozmowie z Radiem Plus został zapytany o to, czy marzeniem Krzysztofa Boska jest prezydentura. "Moje marzenie to służyć Polakom na tym stanowisku, na którym mnie ta polityka postawi. W tej chwili jestem wicemarszałkiem Sejmu, jednym z liderów Konfederacji" - odpowiedział Bosak.

Na uwagę, że "polityka sama nie stawia, trzeba kandydować na początku żeby takie stanowisko objąć" odparł: "Będą prawdopodobnie prawybory w Konfederacji na kandydata na prezydenta. Ja w nich wystartuję, ponieważ jestem liderem Ruchu Narodowego, jednej z trzech partii, które tworzą Konfederację. Jeżeli nasi wyborcy zdecydują, że to ja mam być kandydatem, to nim będę. Jeżeli zdecydują, że będzie ktoś inny, będę go wspierał" - powiedział.(PAP)

mchom/ huw/