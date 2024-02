Prawdziwa cenzura w Sejmie. Hołownia wyrzuca sprawozdawcę z mównicy

Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życie i Rodzina przytaczał przykłady zbrodni na dzieciach dokonanych przez przedstawicieli środowisk LGBT.

Marszałek Hołownia fakty te ocenił jako „obrażanie” i „insynuacje” skierowane przeciw środowiskom LGBT.

Wielokrotnie przerywał sprawozdawcy inicjatywy obywatelskiej jego wystąpienie z mównicy sejmowej i próbował pouczać, co przedstawicielowi projektu wolno mówić, a czego mówić mu nie wolno.

Kasprzak kontynuował swe wystąpienie.

W pewnym momencie Szymon Hołownia odebrał sprawozdawcy głos, wyłączył mu mikrofon i nakazał definitywne opuszczenie mównicy sejmowej.

„Sejm jest miejscem dla wszystkich. On jest waszym domem. On jest domem was wszystkich, którzy jesteście częścią wspólnego nam wszystkim społeczeństwa” – powiedział Szymon Hołownia. Ale to było 22 grudnia 2023 roku.

źródło: Sejm, youtube, Fronda.pl