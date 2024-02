RELACJA. Protest Wolnych Polaków przed Trybunałem Konstytucyjnym!

Ci zdrajcy, ci zbrodniarze, ci przestępcy, którzy są odpowiedzialni za wsparcie Putina, za to, że legalizują zbrodnię smoleńską, za to, że zgadzają się na to, by nie osądzić tych, którzy zamordowali prezydenta Kaczyńskiego i polską elitę narodową – to był początek tego straszliwego procesu, który dziś przeżywamy. Procesu, który ma na celu likwidację Polski. Jesteśmy tu po to, by nigdy się na to nie zgodzić. Jesteśmy tutaj po to, by bronić Polskę, którą chcą zlikwidować. Miejmy świadomość, że atak na Trybunał, atak na polskie media, na gospodarkę, na rolników, na wolność – to wszystko ma na celu zniszczenie Polski. I robią to ci ludzie, którzy zaakceptowali zbrodnię smoleńską

– akcentował Antoni Macierewicz.

14:05. Głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński

W tej chwili walczymy o Trybunał Konstytucyjny. Choć ta walka jest niezmiernie ważna, bo bez niezależnego TK nie ma praworządności, nie ma możliwości zapewnienia, by konstytucja była przestrzegana. Dziś ci sami, którzy niedawno nosili napis Konstytucja na koszulkach, dziś ją depczą. Łamią konstytucję tutaj, atakując niezależne media, siłą zmieniając ważny element demokracji. Bo demokracja wymaga pluralizmu medialnego, wyrażania różnych poglądów. Nie może być tak, że wielka część Polaków to Polacy milczący, którzy nie mają swoich mediów. Musimy odzyskać medialną siłę, by w Polsce była demokracja, a demokracja do podstawa tego, że jesteśmy obywatelami, wolnymi ludźmi. Dlatego to spotkanie jest kolejnym spotkaniem wolnych Polaków

– powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Cieszę się, że za mną stoją młodzi ludzie. Walczymy o los naszego narodu, o los naszego bezpieczeństwa – na wschodzie wojna, a z zachodu chcą nas podporządkować, chcą zarządzać Polską z zewnątrz. Ale to sprawa także naszej pomyślności, naszych zasobów, naszych portfeli, żeby one były coraz pełniejsze. Potrzebujemy polityki wielkich przedsięwzięć, która często godzi w interesy innych państw, szczególnie Niemiec. Ale mamy prawo do uczestnictwa w międzynarodowej konkurencji. Ona zawsze była i jest. Rząd polski musi uznawać i realizować nasze prawo. Ale dziś tego nie uznaje. Uznaje, że ważniejsze są interesy Zachodu. Tak być nie może i to też jest stawka tej walki. Ale walczymy też o oświatę, kogo ma uczyć, kogo ma wychowywać. Ludzi niezdolnych do niczego, poza prosta pracą? Ludzi demoralizowanych od młodości? Czy ludzi tworzących w Polsce prawdziwą nowoczesność? Jesteśmy narodem, który potrafi iść w tę stronę. Ci, którzy przyjmowali nas do UE sądzili, że będziemy tacy, jak inni Europejczycy, są państwa, które sobie nie radzą, ale w Polsce, jeśli przy władzy są ludzie uczciwi, mający plan, to idzie nam bardzo dobrze. Na to wskazują wszystkie dane

— mówił prezes PiS.

Każdy kto nie kłamie, musi to przyznać, ale w Polsce dziś króluje kłamstwo na każdym kroku. Przez ostatnie osiem lat wmawiano Polakom, że w Polsce jest dyktatura. Nie tak dawno temu szedłem przez plac Powstańców, by dostać się do telewizji, na jeden z dyżurów. Zaczepił mnie młody człowiek mówiąc z triumfem, że tak kończy się dyktatura. On wierzył, że my żyjemy w dyktaturze. Ja dziękuję za to, że jesteście mądrymi ludźmi, że nie dajecie sobie wmawiać bzdur. Mówić, że za naszych czasów była dyktatura, to tak, jak mówić w środku bardzo ostrej zimy, że jest piękne lato, albo odwrotnie. Niektórzy są gotowi takie kłamstwa przyjąć. Musimy z tym kłamstwem walczyć, bo ono dotyczy także TK. Ciągle kłamano, że ten trybunał jest zależny, że realizuje to, co przekazuje partia rządząca. Jestem szefem tej partii i chce powiedzieć, że to jest kłamstwo

– mówił prezes PiS.

To oni chcą mieć dyspozycyjny Trybunał. To oni nielegalnie, już osiem lat temu, ostrzegani przez nas, przez prezydenta elekta Andrzeja Dudę, że wybór nowych pięciu sędziów będzie nielegalny. Tego wyboru dokonali. W Polsce nie ma niczego takiego, jak wybór warunkowy. A ten wybór sędziów TK był wyborem warunkowym i w żadnym razie nie można go było uznać za ważny. Nie ma go. Po prostu był całkowicie nieważny. To, co uczyniliśmy, było nie tylko legalne. To było konieczne. Gdyby tamci sędziowie zostali, byliby nielegalni. Nie ma żadnych dublerów. Nie wierzcie w dublerów. To język, którym oni próbują nam narzucić kłamstwa. TK jest czymś, co towarzyszy od lat 20. XX wieku rozwojowi europejskiej demokracji i musi towarzyszyć także rozwojowi naszej demokracji. Chcemy być wolnymi Polakami i chcemy skorzystać z tej szansy na sukces Polski i Polaków. To my jesteśmy podstawą tej szansy. Pokazaliśmy, że potrafimy, że umiemy. Młodzi ludzie to szansa, a ich próbuje się demoralizować

– podkreślił Jarosław Kaczyński.

Dziś kupujemy broń z Korei Południowej, to państwo duże i zamożne, a jak było po wojnie koreańskiej? Była dużo biedniejsza niż ówczesna Polska, a mimo wszystko dali rade, bo się uczyli. My tez musimy się uczyć i pilnować, by uczyły się nasze dzieci i młodzież. Prawo do nauki jest podważane przez panie, które powinny udzielać się gdzieś indziej, a nie w rządzie RP. Pozwolę sobie na pewien żart. Jeśli Donald Tusk jest wrogiem kobiet, do naprawdę działa po mistrzowsku, bo ten skład, jeśli chodzi o płeć piękna w rządzie, doskonale służy jego niechęci. Ale może on po prostu jest umysłowo bliski tym paniom

– wskazał prezes PiS.

W Polsce jest wiele kobiet, które doskonale się sprawdzają na stanowiskach kierowniczych, także tych wysokich. Bardzo wiele takich pań jest w Prawie i Sprawiedliwości, w Zjednoczonej Prawicy. My pokazaliśmy pierwsi, że kobiety mogą w pełni uczestniczyć we władzy, także na najwyższych stanowiskach. Wspomnę dwa nazwiska – Beata Szydło i Elżbieta Witek. Ale tych nazwisk jest dużo więcej. Ktoś powie, że odchodzę od tematu. Nie, to też ważna sprawa. Rząd musi być złożony z ludzi dojrzałych, z ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, którzy potrafią. Kiedy my rządziliśmy, niezależnie od tego, czy to były rządy w Warszawie, czy to rządy w Polsce, to zawsze jakoś pieniądze były. Kiedy oni rządzą, to ciągle nie ma i nie będzie. A dziś? To nie jest prawdziwy polski rząd. To jest rząd zewnętrzny, rząd służący innym

– akcentował Jarosław Kaczyński.

Kiedy tłum zaczął skandować „do Berlina”, prezes PiS powiedział:

A nawet jeszcze dalej. Od granicy do Berlina nie ma nawet 100 km. Naprawdę niedaleko, lepiej żeby wybrali się gdzieś tam, najlepiej do Nowej Zelandii, gdzież na Pacyfik. Bez nich Polska byłaby dużo silniejsza, dużo bardziej sprawiedliwa i miałaby dużo lepsze perspektywy. Ten dzisiejszy więc, to spotkanie, przekonuje mnie jeszcze raz, że po prostu idziemy do zwycięstwa i zwyciężymy

– powiedział prezes PiS.

Rozwiniemy Polskę, staniemy się jednym z najważniejszych państw Europejskich, podporą bezpieczeństwa w naszej części Europy. Niech żyje wolność, niech żyje Polska

— mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.



13:53. Głos zabrali posłowie PiS

Tu jest Polska! Tutaj są dziś Polacy, którzy chcą Polski dumnej, godnej, suwerennej i niepodległej. Tusk i jego towarzysze przez lata obrażali nas mówiąc, że jesteśmy ciemnogrodem. A to my potrafimy czytać konstytucję i rozumiemy, że to, co robią, jest bezprawne, że to wygląda jak zamach stanu. Na to nie ma zgody!

– podkreślił poseł Krzysztof Szczucki.

KoaPrzez ostatnie dwie kadencje to oni zarzucali nam najgorsze rzeczy, oskarżali nas, że łamiemy konstytucję, ale teraz sami przyznają, że PiS robiło wszystko zgodnie z litera prawa, ale im się to nie podobało, oni teraz szukają podstawy prawnej. Nie mogą jej znaleźć, więc łamią prawo. Zaczęli od ataku na media, ataku na PK, chcą atakować niezależnych sędziów i sędziów TK. Zapominają o tym, że w Polsce obowiązuje polskie prawo, obowiązuje konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia – w tej właśnie kolejności, a nie opinie, nie jakieś ich przekonania. Widziałem transparent „rude prawo w Polsce nie przejdzie”. Panie Tusk, pan jesteś na nartach, ale słuchaj pan tego, co ludzie mówią. Rude prawo – to nie przejdzie

– podkreślił poseł Paweł Jabłoński.

CPK jest symbolem naszego rozwoju. Niech Tusk to usłyszy, tego chcą Polacy: CPK!

– wskazał poseł PiS.

13:15. Głos zabrali Mariusz Kamiński i Maciej Wąsikowi

Witamy Wolnych Polaków! Chcemy wam bardzo podziękować. To, że jesteśmy dziś z wami – to tylko dzięki wam, bo głośno upominaliście się o nas, walczyliście z tym bezprawiem. Chcieli nam zabrać wszystko – wolność, godność, honor. Ale nie odebrali nam ani honoru, ani wolności i to właśnie dzięki wam. Byliście z nami, czuliśmy waszą niezgodę. To wy jesteście bohaterami

– mówił Mariusz Kamiński dodając, że białe flagi nigdy nie zostaną wywieszone.

Dość bezprawia w naszym kraju. Nieprzypadkowo ten rząd powstał 13 grudnia. Ten dzień kojarzy się jednoznacznie z bezprawiem. Chcemy się temu przeciwstawić

– dodał poseł PiS.

Idąc tutaj razem z Mariuszem spotykaliśmy ludzi, którzy stali pod naszymi więzieniami, którzy wspierali nasze żony, którzy byli z nami. My codziennie czekaliśmy, by was usłyszeć. Bardzo za to dziękujemy. Wy byliście silni. Ta władza jest słaba, czuje strach, kiedy was widzi. Zwyciężymy, bo jesteśmy pod biało-czerwonymi flagami, bo kochamy Polskę, bo robimy to wszystko z miłości do Polski

– powiedział Maciej Wąsik.

13:05. Głos zabrał europoseł Dominik Tarczyński

Jest nas tak wielu, są nas tysiące dzisiaj, są nas miliony w Polsce. Dobrze wiecie, że jest nas ponad 7 mln problemów Tuska! Kto z was jest problemem Tuska? Tak, jesteśmy problemem i wyrzutem sumienia Tuska. Człowieka, który od lat na kolanach prowadzi tzw. politykę polską. Widzę to na co dzień w Brukseli. Wycofuje się z możliwości blokowania podatków, zrobił to ostatnio. Wycofuje się z blokowania nielegalnej migracji, wycofuje się z tego, co sam obiecał. Laptopów nie będzie, 30 proc., 1500 zł dla nauczycieli nie będzie. Pigułka będzie – to jest najważniejsze. To, że obiecał ludziom godne życie, nie ma dla niego znaczenia. Dla niego ma znaczenie to, że przyjdą silni ludzie i zdewastują TK. Widząc was dzisiaj, widząc nas miliony, mówię: To nie przejdzie!

– podkreślił europoseł PiS Dominik Tarczyński.

To nie przejdzie, bo my nie walczymy tylko o Trybunał. Walczymy o prawo do wolności, prawo do prawdy, poszanowanie dla prawa. Walczymy o Polskę, która nie jest republiką bananową, ale państwem z ponad tysiącletnim doświadczeniem. Niesiemy ze sobą wielkich ludzi: Jana Pawła II, Skłodowską-Curie, Chopina, Kopernika. I przychodzi Tusk i chce nam to zniszczyć. Nigdy!

– akcentował Tarczyński.

Dziękuję za waszą obecność, za waszą aktywność i wiarę. Chcę wam przypomnieć, że wygraliśmy te wybory. Większość Polaków nie głosowała na Tuska. Ci, którzy dali się oszukać, teraz wychodzą i protestują. Wspomniałem nauczycieli, rolników. Mają takiego wiceministra maturzystę, który biegał, krzyczał, a teraz zastrasza rolników. Mają geniuszy, którzy wprowadzają zniszczenie. Tusk obiecał, że natychmiast po objęciu władzy przyjedzie do Brukseli – przywitałbym go – i odblokuje pieniądze, które były zablokowane i zamrożone, że będą go witać z kwiatami. Pewnie, że witają go z kwiatami, ale kopa dostaje na koniec i wychodzi z czym? Z zerem, bo jest politycznym zerem

– punktował Dominik Tarczyński.

Obiecał, że jest Europejczykiem, który jest atrakcyjny, młody, wykształcony, elokwentny, a my jesteśmy brzydcy, niewykształceni, skłóceni, jesteśmy tymi, których nikt nie lubi. Nie! Nie jesteśmy skłóceni, jesteśmy dumni, mamy swój honor, swoją tradycję, wiarę, miłość do Polski i godność, o którą dziś walczymy

– podkreślał europoseł, skandując: „Bóg, Honor i Ojczyzna”.

To są nasze wartości, a nie twoje euro, Tusk. Nigdy nie sprzedamy się za wasze euro! Mamy Boga, mamy honor, mamy Ojczyznę. To najważniejsze wartości i o to walczymy. Oni chcą nas rozmazać, chcą żebyśmy zapomnieli, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Dla nich podtrzymywanie tradycji jest obciachem. Chce wam przypomnieć, że niebawem będziemy mieli szanse policzyć się ponownie w wyborach samorządowych i europejskich. Błędem Tuska było to, że sprawił, że właśnie się liczymy. Powiem wam coś, o czym nikt głośno w Europie nie mówi, a co jasno pokazują dane: większość sił konserwatywnych wygra wybory do PE i przejmiemy władzę w Brukseli, powrócimy do chrześcijańskiej Europy!

– powiedział europoseł Tarczyński.

Podobnie jak podczas styczniowego protestu, tak i tym razem zapowiada się bardzo wysoka frekwencja!



Bądźmy Razem i wyraźmy swój sprzeciw wobec naruszania podstawowych wartości demokratycznych, łamania Konstytucji i porządku prawnego w Rzeczypospolitej przez Koalicję 13 grudnia!

— czytamy na grafikach promujących wydarzenie.