Pruszków wspomina Bogdana Butenkę. Tu mieszkał rysownik

Twórczość Bohdana Butenki (1931-2019) to całe mnóstwo różnorodnej kreatywności: bohaterowie książek i pierwszych polskich filmów animowanych m.in. Gucio i Cezar, Gapiszon i Kwapiszon, scenografie i kostiumy teatralne oraz telewizyjne, lalki, plakaty, reklamy – wszystko to i wiele innych projektów wyszło spod ręki tego znakomitego grafika i ilustratora, scenarzysty, autora plakatów filmowych i teatralnych, rysunków satyrycznych i komiksów. Mistrz ilustracji obchodziłby dziś swoje 93. urodziny. Z tej okazji Urząd Miasta przypomina Jego twórczość oraz fakt, że przez znaczącą część swego życia związany był z Pruszkowem.

Bohdan Butenko w latach 1939-1962 mieszkał w Pruszkowie, tutaj zdał maturę, tutaj się ożenił z rodowitą pruszkowianką, Mirosławą Żegilewicz, i tutaj też narodził się pomysł na stworzenie postaci Gapiszona. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana. Tu w Pruszkowie został też pochowany.

Zwykł mawiać, że „książkę robi się jak… sweter (…). Trzeba dziergać tak, żeby się nie pruło”. Każdą historię chciał opowiedzieć jak najstaranniej, zapraszał do czytelniczej przygody, która miała bardzo finezyjnie przemyślaną mapę. Kreślił ją poprzez ilustracje, format, okładkę, sposób wydrukowania. Wszystko miało znaczenie, bo wszystko tworzyło historię.

Bawił i uczył. Codzienne sytuacje postrzegał w nowy sposób i nadawał im zaskakującej lekkości. Poczucie humoru stało się narzędziem, którym posługiwał się z mistrzostwem równie imponującym jak Jego oszczędna ilustracyjna stylistyka. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, wśród nich Order uśmiechu, którego przyjęcie oznacza wypicie bez cienia grymasu kwaśnego soku z cytryny.

Kolejne pokolenia wychowują się na ilustracjach Bohdana Butenki. W Pruszkowie mamy okazję oglądać interaktywną wystawę plenerową z przygodami jednego z bohaterów Butenki, Gapiszona. Wystawa przenosi się z Parku Kościuszki do Parku Żwirowisko. Ilustracje Butenki przeplecione są tablicami zachęcającymi dzieci do rysowania. Kto jeszcze nie widział, zapraszamy. Krótkie ilustrowane historyjki niesfornego chłopca w czapce z pomponem to gwarantowana dawka uśmiechu i dobrego humoru.

W czym tkwi tajemnica kunsztu prac Butenki? Zapewne w prostocie. W rozumieniu dziecięcego postrzegania. W ilustrowaniu kolejnych sekwencji historii poprzez istotne detale: zmarszczenie brwi, dorysowane uszy lisa, przerywaną kreskę. Taki sposób rysowania może zachęcić do samodzielnych prób ilustracyjnych i opowiadania własnych historii, a tym samym pobudzania wyobraźni.

Twórczość Butenki to setki tytułów dostępnych na półkach domowych, w księgarniach i zbiorach Książnicy Pruszkowskiej oraz czytelniczych platformach cyfrowych.