Bal Sportu i Biznesu | NA ŻYWO | - WYNIKI 63. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Roku

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński: Przed nami wyjątkowy, nie tylko sportowy wieczór. Cieszę się, że mogę być jego częścią. Ja również uprawiam sport. To wyjątkowe miejsce i czas, aby docenić sportowców i podziękować im za trud i pracę. To także okazja dla mieszkańców, aby poznać sportowców regionu. Gratuluję laureatom. Przed nami ciekawy sportowy rok, a więc trzymam już za was kciuki. Chciałbym zachęcić wszystkich państwa do uprawiania sportu zarówno amatorskiego jak i zawodowego.

Pani Katarzyna Majewska, wiceprezeska zarządu Citi Handlowy: City wspiera bal. Jest to wyjątkowe spotkanie podczas ktorego mozemy wspierać sportowców Warmii i Mazur. Sport jest dla nas bardzo ważny, staramy się inwestować, po to aby aktywizować. Dla mnie wśród wyróżnień będzie dziś najważniejszy sportowiec bez barier. Wszystkim sportowcom gratuluję, a państwu życzę dużo wrażeń i pozytywnych emocji.

Maciej Matera: Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że po raz 63 gościmy państwa na balu sportu i biznesu. Oczywiście, jak co roku rozdamy nagrody, a następnie rozpocznie się bal do białego rano. Życzę udanej zabawy na zakończenie karnawału.

Artur Dryhynycz: Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do głównego punktu programu, to w imieniu organizatora - wydawcy „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” - chciałbym serdecznie przywitać gości honorowych.

dzisiaj, 18:11

Artur Dryhynycz: Nasze wydarzenie to znakomita okazja, by spotkać tylu znakomitych sportowców w jednym miejscu. Dziękujemy, że jesteście z nami! A teraz szanowni goście przygotujcie się na wyjątkowe doświadczenie muzyczne, bo za chwilę na scenie pojawi się zespół The Stars, którzy z pewnością rozgrzeją salę do czerwoności. Więc bez dalszego przedłużania... Przed nami zespół The Stars!