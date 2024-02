Strajkujący rolnicy wjechali do centrum Olsztyna

— Nie mamy wyjścia. Polityka rolna Unii Europejskiej czyli WPR 2023-2027 oraz nowy zielony ład dąży do wygaszania Polskiego Rolnictwa, a co idzie w parze także polskiej zdrowej żywności. Rolnicy ogłosili Strajk Generalny w całej Polsce. To oddolna inicjatywa rolnicza. W strajku z dnia 24 stycznia było około 150-200 ciągników w Nowym Mieście Lubawskim. Strajk Generalny który odbędzie się 9 lutego o godz. 10.00 w Rakowicach przy Stacji PKP Rakowice ma przebić to wydarzenie. Liczę na rolników z Powiatu Nowomiejskiego i Iławskiego. Zapowiadają się rolnicy z innych powiatów. Nie odpuścimy. Zrobimy wszystko by uratować Polskie Rolnictwa oraz Polskiego Gospodarza. Nie ma końca dyskryminacji rolników. Próby wygaszania rolnictwa muszą zostać przerwane. Jesteśmy jako Polacy nierówno traktowani w UE co jest sprzeczne z ustanowionym w art. 18 traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącym zakazu dyskryminacji kogokolwiek z uwagi na przynależność państwową — mówi organizator protestu Szymon Sargalski przedstawiciel ZZR "Samoobrona.

Tuż po godz. 15 do redakcji Gazety Olsztyńskiej zaczęli dzwonić czytelnicy, że strajk zmienił swoje położenie. Mieszkańcy Olsztyna zauważają wzmożony ruch traktorów na głównych ulicach miasta i w centrum. Są na ul. Sielskiej i Warszawskiej. Czy rolnicy przenieśli miejsce strajku, aby bardziej pokazać skalę problemu?

Mieszkańcy Olsztyna mogą spodziewać się wielu utrudnień w mieście.