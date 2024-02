Zakwestionowano zwolnienia lekarskie 700 osób z Warmii i Mazur

Rzecznik prasowa warmińsko-mazurskiego ZUS Anna Grabowska poinformowała w piątek, że z powodu nieprawidłowości w ubiegłym roku wstrzymano wypłatę zasiłków na łączną kwotę 653,5 tys. zł. Nieprawidłowości w zwolnieniach lekarskich wykryto u ponad 700 osób.

Grabowska poinformowała, że w wyniku kontroli pracownicy warmińsko-mazurskiego ZUS stwierdzili m.in., że na zwolnieniu przebywała osoba, która w czasie rzekomej choroby pracowała jako DJ w klubie i osoba, która w czasie zwolnienia brała udział w turnieju tenisa stołowego, obchodach jubileuszu koła łowieckiego oraz wycieczce organizowanej przez organizację związkową. Zakwestionowano też zwolnienie osoby, której domownicy powiedzieli kontrolerom, że "jest w pracy" - osoba kontrolowana tłumaczyła, że poszła na firmową wigilię.

Osoby, którym ZUS zakwestionuje zwolnienie lekarskie tracą prawo do świadczenia chorobowego za cały okres kontrolowanego zwolnienia.

Grabowska przypomniała, że ZUS przeprowadza dwa rodzaje kontroli zwolnień lekarskich. Pierwszy z nich to kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia, tj. sprawdzane jest, czy osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza. Drugi rodzaj kontroli przeprowadzają lekarze orzecznicy, którzy weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora, a tym samym niezdolna do pracy. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska