Mimo cieplejszych dni i nocy, policjanci nadal kontrolują miejsca przebywania osób narażonych na wychłodzenie

Jak co roku, w chwili, gdy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, policjanci zwracają się do wszystkich z apelem o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze.

Jeśli zobaczy się taką osobę, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.

Olsztyńscy policjanci wspólnie z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą systematyczne kontrole miejsc, których bezdomni mogą szukać schronienia przed zimnem.

Funkcjonariusze informują osoby bezdomne z jakich form pomocy mogą skorzystać, gdzie są wydawane ciepłe posiłki, a także przypominają o instytucjach pomocowych, a także noclegowniach, do których można udać się w mieście. Kontrolują dworce, pustostany, ogródki działkowe, piwnice. Wszystko po to, by zapobiec wychłodzeniu tych osób.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego od 1 listopada do dnia 31 marca funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.