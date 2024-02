Wielki protest rolników w regionie. Występują utrudnienia na drogach i przejściach dla pieszych [ZDJĘCIA]

— Nie mamy wyjścia. Polityka rolna Unii Europejskiej czyli WPR 2023-2027 oraz nowy zielony ład dąży do wygaszania Polskiego Rolnictwa, a co idzie w parze także polskiej zdrowej żywności. Rolnicy ogłosili Strajk Generalny w całej Polsce. To oddolna inicjatywa rolnicza. W strajku z dnia 24 stycznia było około 150-200 ciągników w Nowym Mieście Lubawskim. Strajk Generalny który odbędzie się 9 lutego o godz. 10.00 w Rakowicach przy Stacji PKP Rakowice ma przebić to wydarzenie. Liczę na rolników z Powiatu Nowomiejskiego i Iławskiego. Zapowiadają się rolnicy z innych powiatów. Nie odpuścimy. Zrobimy wszystko by uratować Polskie Rolnictwa oraz Polskiego Gospodarza. Nie ma końca dyskryminacji rolników. Próby wygaszania rolnictwa muszą zostać przerwane. Jesteśmy jako Polacy nierówno traktowani w UE co jest sprzeczne z ustanowionym w art. 18 traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącym zakazu dyskryminacji kogokolwiek z uwagi na przynależność państwową — mówi organizator protestu Szymon Sargalski przedstawiciel ZZR "Samoobrona.

Protest rolników wyznaczony jest na dzień 9 luty 2024 w godz. 10:00-17:00 w miejscowości Rakowice. Protest ma przybrać charakter przejazdu ciągników z możliwą całkowitą blokadą dróg DK15, drogi 536, dawnej drogi DK15 w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego, drogi 541. Przewidziane jest także blokowanie przejść dla pieszych oraz paraliż ruchu drogowego w różnych formach.

Dodatkowo protest ma odbyć się na DK 16 – skrzyżowanie o ruchu okrężnym ul. Sielskiej, obwodnicy Olsztyna i DK 16 w kierunku Ostródy. Planowana akcja protestacyjna w godz. 10:00-15:00 przyniesie utrudnienia w ruchu drogowym. Nad bezpieczeństwem manifestujących oraz osób postronnych będą czuwać policjanci.

Zaplanowane zostały także objazdy. Kierowcy poruszający się DK 16 obwodnicą Olsztyna przed rondem z ul. Sielską będą zawracani w wyznaczonym miejscu. Z kolei podróżni z kierunku Ostródy do Olsztyna w m. Podlejki będą kierowani na m. Łęguty lub Guzowy Młyn. Natomiast w Kudypach na DK 16 kierowcy będą kierowani na objazd przez m.

— Walczymy o nasze wspólne dobro, jakim jest uchronienie przed upadkiem i bankructwem polskich rodzinnych, niejednokrotnie wielopokoleniowych gospodarstw rolnych — apelują organizatorzy protestu.



red./a.laskowska