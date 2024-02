Powieść "Śpiewaj ogrody" Pawła Huellego ukazała się po bułgarsku

W Bułgarii ukazało się tłumaczenie powieści Pawła Huellego "Śpiewaj Ogrody". Wydanie przekładu Silvii Borisovej wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

W "Śpiewaj ogrody" (2022 r.) Huelle po raz kolejny opowiedział o Gdańsku. Niedawno zmarły pisarz przestawia w niej czytelnikom dawno miniony, wielokulturowy świat, w którym przenikają się różne tradycje i współżyją ze sobą ludzie różnych narodowości. A wszystko to dodatkowo przenikają muzyka Richarda Wagnera i z tygodnia na tydzień rosnąca groza nazizmu.

Paweł Huelle (ur. 10 września 1957 r. w Gdańsku, zmarł 27 listopada 2023 r. tamże) był pisarzem, poetą, autorem dramatów i słuchowisk radiowych, współscenarzystą filmów fabularnych i krytykiem literackim.

Przez całe życie był związany z Gdańskiem i właśnie to miasto stanowiło jeden z głównych tematów jego twórczości. Do jego najbardziej znanych książek należą: "Weiser Dawidek", "Mercedes Benz. Z listów do Hrabala", "Śpiewaj ogrody" i "Castorp". Za swoją twórczość został wyróżniony m.in. Paszportem Polityki, nagrodą Fundacji im. Kościelskich, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i srebrnym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki.

W 2023 r. Instytut Książki dofinansował 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczono prawie 5 mln zł. We wszystkich odsłonach programu łącznie IK dofinansował już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.



red./PAP