23-latka wjechała pod pociąg pod Dobrym Miastem. Ruch pociągów na trasie Olsztyn-Braniewo wstrzymany

Do zdarzenia doszło dziś (czwartek 8 lutego) wieczorem. Na miejscu obecnie pracują policjanci wyjaśniający okoliczności zdarzenia.

Jak udało nam się ustalić do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Nowa Wieś Mała w gminie Dobre Miasto.

— W czwartek po południu oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem pociągu relacji Olsztyn-Braniewo i osobowego volvo. Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 23-latka kierująca osobowym volvo wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, przez co doprowadziła do zderzenia z pociągiem. 23-letnia kierująca i 21-letnia pasażerka trafiły do szpitala. Zarówno osoba kierująca samochodem osobowym, jak i maszynista w momencie zdarzenia byli trzeźwi — przekazuje nam mł. asp. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Pociągiem podróżowało 9 osób. Obecnie ruch pociągów relacji Olsztyn-Braniewo jest wstrzymany.

Karol Grosz