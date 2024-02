OBO: czekamy na Wasze pomysły!

Już tylko 10 dni zostało na przygotowanie i złożenie propozycji, z których już niedługo będą wybierać mieszkańcy Olsztyna. Dlatego to najwyższy czas, by pomysły przekuwać w konkretne rozwiązania.

- Dotychczas zostało złożonych ponad 40 projektów - informuje Beata Kardynał-Stawicka z Urzędu Miasta Olsztyna. - Nie mamy wątpliwości, że wniosków będzie nadal przybywać. Zazwyczaj ostatnie dni przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń są tymi, gdy autorzy nadsyłają najwięcej propozycji.

Ostatnim dniem, w którym będą przyjmowane projekty, będzie kolejny piątek (16 lutego). Do tego dnia będzie można jeszcze zasięgnąć opinii w sprawie poprawnego przygotowania wniosku.

- W najbliższą sobotę, 10 lutego, odbędą się ostatnie konsultacje w ratuszowym Biurze Obsługi Klienta - dodaje Beata Kardynał-Stawicka. - Będziemy czekać na potencjalnych wnioskodawców między 9:00 a 12:00. Poza tym w każdy wtorek i czwartek jesteśmy do dyspozycji do 17:00 w pokoju 221 Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II 1 aż do końca terminu składania wniosków.

W XI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację projektów zarezerwowane jest 7,5 mln złotych. Pula na zadania miejskie to 2,2 mln złotych, a na osiedlowe 5,3 mln złotych. Listę projektów do głosowania poznamy w połowie maja, a samo głosowanie odbędzie się między 29 maja a 23 czerwca. Zadania wybrane do realizacji poznamy 11 lipca.