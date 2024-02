OPiOA pyta o opinię

Warto poświęcić dosłownie kilka minut by wypełnić specjalnie przygotowaną ankietę. Dzięki odpowiedziom będzie możliwa zmiana funkcjonowania instytucji i spełnienie oczekiwań odwiedzających.

- Pomoże nam to jeszcze lepiej dostosować ofertę do naszych klientów, dotrzeć z informacją i poprawić jakość naszych usług - mówi dyrektorka OPiOA, Magdalena Pilska-Piotrowska.

Anonimowa ankieta składa się z kilkunastu zamkniętych i otwartych pytań. Autorzy pytają m.in. o częstotliwość odwiedzin, skąd widzowie czerpią wiedzę o wydarzeniach, ocenę systemu kupna biletów on line czy propozycje zmian w ofercie.

Końcówka poprzedniego roku to szereg zmian w OPiOA. Władzę w instytucji objęła nowa dyrektorka, realizowano modernizację sprzętu projekcyjnego w planetarium oraz oferty obserwatorium. Natomiast ten rok to przede wszystkim przygotowania do gruntownej modernizacji siedziby planetarium