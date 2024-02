Znamy najpilniejszy projekt MSWiA

Ustawa o ochronie ludności i zmiany w ustawie o policji, które umożliwią powrót do służby byłym funkcjonariuszom znalazły się wśród najpilniejszych projektów, którymi w tym roku zajmie się MSWiA. Do priorytetów resortu zaliczono też prace nad specustawą związaną z polską prezydencją w Radzie UE.

Informacja na temat najpilniejszych prac legislacyjnych resortu była jednym z punktów czwartkowego posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Wśród projektów, które zostały już wpisane do wykazu prac legislacyjnych rządu znalazł się projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach.

Pierwszy z projektów najprawdopodobniej zostanie uchwalony jeszcze podczas trwającego posiedzenia Sejmu. Chodzi o przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku.

"W tym czasie będziemy pracować nad kompleksową nowelizacją ustawy, która powinna wejść w życie do 30 czerwca. Ona będzie przedłużała ochronę tymczasową do 4 marca 2025 roku. To wszystko się obecnie dzieje" - mówił na posiedzeniu komisji wiceszef MSWiA prof. Maciej Duszczyk.

Dodał, że drugim dużym aktem prawnym jest nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Jak zaznaczył, chodzi o dwie "fundamentalne kwestie". Wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz uchylenia dyrektywy z 2009 r.

"Ta dyrektywa z 2009 niespecjalnie się sprawdziła. Dlatego jest ta nowelizacja, żeby wygrywać konkurencję z takimi państwami jak Australia, Kanada, Stany Zjednoczone. Unia Europejska musi podjąć ten element konkurencyjności" - ocenił Duszczyk.

Nowelizacja ma także wprowadzić do polskiego systemu moduł obsługi spraw, który przyspieszy procedowanie wniosków cudzoziemców o różnego rodzaju prawa pobytu i tym samym odciąży urzędy wojewódzkie.

Wśród najpilniejszych projektów, które jeszcze nie zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych Duszczyk wymienił m.in. ustawę o ochronie ludności. "Chodzi o to, żeby wypracować kompleksowe rozwiązanie, które będzie wychodziło naprzeciw różnego rodzaju kryzysom, z którymi mamy do czynienia" - powiedział.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz poinformował, że prace nad ustawą o ochronie ludności są na dość zaawansowanym poziomie. "Bazowaliśmy przede wszystkim na takim projekcie, który był złożony w 2023 r. przez KO. On był dla nas elementem wyjściowym" - powiedział Leśniakiewicz. Dodał, że resort korzysta także dorobku poprzedniego rządu w tej kwestii.

"Na początku przyszłego tygodnia rozpoczynamy uzgodnienia wewnątrzresortowe" - zapowiedział Leśniakiewicz. Dodał, że szefowie MSWiA i MON uzgodnili, że zespół który pracuje nad przygotowaniem ustawy zostanie wzmocniony o przedstawicieli z MON. "Prace są zaawansowane i miejmy nadzieje, że szybko będą przedłożone Sejmowi" - powiedział.

Wśród najpilniejszych projektów resort wymienił także nowelizację ustawy o Policji w celu umożliwienia powrotu do służby byłych funkcjonariuszy, a także opracowanie specustawy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie przygotowywania i sprawowania przez RP przewodnictwa w Radzie UE.

"Musimy mieć taki akt prawny. Spodziewamy się bardzo dużej liczby osób, które do Polski będą przyjeżdżały na posiedzenia różnego rodzaju ciał. Trzeba im zapewnić bezpieczeństwo" - mówił Maciej Duszczyk.

Inne projekty, którymi zajmie się resort to m.in. nowelizacja ustawy o przetwarzaniu danych dotycząc przelotu pasażera; projekt zapewniający stosowanie rozporządzenia PE i Rady ws. przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym; projekt wdrażający unijne przepisy ws. wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich UE.(PAP)

