Ćwierć wieku DPS-u z Nagórek

Jedną z takich placówek jest DDPS zlokalizowany przy ul. Orłowicza na Nagórkach. Podopieczni, pracownicy i władze jednostki świętowali w środę (7 lutego) wyjątkowy jubileusz 25-lecia powstania. W tym czasie z usług placówki skorzystało ponad 500 osób, a ośmioro z nich uczęszcza nieprzerwanie od ćwierć wieku.

Goście uroczystości mieli okazję poznać historię instytucji, a osoby, które uczęszczają do Domu od początku jego istnienia dostały specjalne podziękowania. Nie zabrakło także artystycznych występów pensjonariuszy i pracowników.

- Dziękuję Państwu w imieniu mieszkańców Olsztyna za olbrzymi wysiłek i wkład pracy w tak ważnym i trudnym obszarze, jakim jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami i schorowanych - mówił podczas uroczystości prezydent miasta, Piotr Grzymowicz. - To jest więcej niż zwykła praca, to misja niesienia pomocy i jest to fakt nie do przecenienia. To dzięki Państwa pracy pensjonariusze czują się zaopiekowani i przygotowani do dalszego funkcjonowania. To Państwo powodują, że to miejsce jest przyjazne i bezpieczne.

Dzienny DPS przy ul. Orłowicza powstał w 1999 roku i jest miejscem pobytu kilkudziesięciu pensjonariuszy. Działalność jest skoncentrowana głównie na chorych na stwardnienie rozsiane, chorych reumatycznie czy osobach samotnych.

Do dyspozycji pensjonariuszy są odpowiednio przygotowane sale oraz gabinety zabiegowe. W oparciu o tak przygotowaną bazę oferowane są usługi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydromasażu oraz masażu leczniczego.