Ponad pół miliona złotych dla olsztyńskiego szpitala wojewódzkiego na zakup mobilnego cytobusu

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przekazał olsztyńskiemu szpitalowi wojewódzkiemu ponad pół miliona złotych na zakup mobilnego cytobusu. Pojazd ma zawitać do każdej wsi w regionie po to, by umożliwić kobietom wykonanie badań profilaktycznych.

— Cytobus obejmie swoim działaniem najpierw część województwa, w kolejnych tygodniach chcemy sfinansować drugi cytobus, który obejmie drugą część województwa, by zdecydowanie zwiększyć ilość wykonywanych badań. Profilaktyka jest naszym celem. Kobiety, drogie panie - badajcie się! — powiedział marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.

Odpowiedzialna za nadzór nad służbą zdrowia wicemarszałek Sylwia Jaskulska powiedziała, że zakup cytobusu to odpowiedź samorządu województwa na zbyt niską ilość badań profilaktycznych wykonywanych przez mieszkanki woj. warmińsko-mazurskiego.

— Wiele kobiet nie ma dostępu do ginekologa. To rodzaj wykluczenia, na co nie możemy pozwolić. Gdy kobieta choruje, choruje cały jej dom. Ze wszystkich sił będziemy walczyć o zdrowie pań — powiedziała Jaskulska, która na publicznych spotkaniach od dawna apeluje do kobiet, sołtysek, szefowych kół gospodyń wiejskich i lokalnych liderek, by namawiały swoje przyjaciółki, sąsiadki i znajome do badań profilaktycznych.

Rzecznik prasowa warmińsko-mazurskiego NFZ Magdalena Mil poinformowała, że w ciągu ostatnich 3 lat z programu profilaktyki raka szyjki macicy skorzystało 14 proc. mieszkanek regionu.

Cytobus, w którym być może wykonywana będzie też mammografia, zakupi szpital wojewódzki w Olsztynie. Rzecznik placówki Przemysław Prais poinformował PAP, że pojazd "możliwe, że zacznie pracować w przyszłym miesiącu".

Inicjatywę samorządu województwa doceniają lekarze.

— Ze względu na zmniejszającą się liczbę oddziałów ginekologiczno-położniczych w regionie pogarsza się dostępność badań cytologicznych — przyznał ordynator Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej szpitala wojewódzkiego w Olsztynie dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski.

Sylwia Jaskulska powiedziała, że obiecuje mieszkankom regionu, że cytobus "będzie cieplutki, czyściutki, przyjazny".

— Od tego, czy do niego przyjdziecie, drogie panie, zależy wasze zdrowie i życie. Dojedziemy do każdej z was, tylko przyjdźcie się przebadać — zaapelowała Jaskulska. Poprosiła też mieszkanki regionu, by szczepiły dzieci.

Badania w cytobusie będą bezpłatne. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska