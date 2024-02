Nowy, specjalistyczny sprzęt trafił do strażaków z podolsztyńskich miejscowości

W trakcie uroczystego przekazania w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie Andrzej Abako, starosta olsztyński, a jednocześnie prezes Zarządu Powiatowego OSP w Olsztynie podziękował strażakom ochotnikom za pracę i działania.

— Zakres obowiązków Ochotniczych Straży Pożarnych zwiększył się zdecydowanie w ostatnich latach. Druhowie nie wyjeżdżają już tylko do pożarów, jak kiedyś, ale wśród ich zadań jest też ratownictwo medyczne, likwidacja miejscowych zagrożeń i wiele innych. Mam nadzieję, że nowy sprzęt będzie dla was dobrym wsparciem — mówił starosta Andrzej Abako.

Zakres działań strażaków z OSP oddaje lista sprzętu, o który wzbogaciły się ich jednostki, m.in. noktowizory, lornetki z dalmierzem, lampy halogenowe akumulatorowe, nagrzewnice elektryczne, nosze płachtowe z kieszenią na nogi, maszt oświetleniowy, detektory prądu, szperacze ręczne akumulatorowe, pompy zatapialne elektryczne oraz szlamowe, zbiornik ciśnieniowy do rozprowadzania środka dekontaminacyjnego i odkażającego, koce bakteriostatyczne, peleryny przeciwdeszczowe, kombinezony wypornościowe, hełmy ochronne, kamizelki z uprzężą i światłem do działań ratowniczych oraz latarki akumulatorowe. Są także telefony komórkowe.

— Dzięki nowemu wyposażeniu będziemy mogli skuteczniej pomagać w trudnych sytuacjach. Sam ubiegły rok to dla nas prawie sto wyjazdów — zauważył Marcin Prusik, prezes OSP Jonkowo. Młoda strażaczka, Marcela Drygalska dodała, że im lepszy sprzęt, tym większe bezpieczeństwo.

Najważniejszym celem projektu Bezpieczny Miejski Obszar Funkcjonalny jest podniesienie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna oraz sześciu ościennych gmin: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd oraz Jonkowo.

Jego głównym elementem było powstanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, które przede wszystkim zostało wyposażone w spójny system łączności, które wydatnie skrócił czas dostępu do informacji o powstałych lub zbliżających się zagrożeniach. W kolejnych etapach RCB zostało wyposażone w Mobilne Centrum Kierowania umożliwiające prowadzenie efektywniejszych działań na miejscu zdarzenia.

Całkowity koszt realizacji tego zadania to nieco ponad 35,3 milionów złotych, z czego niemal 29,4 milionów złotych stanowiło dofinansowanie z UE.

— W ostatnim czasie udało nam się uruchomić magazyn kryzysowy RCB, do którego za kwotę 4 milionów złotych został zakupiony sprzęt do ratowania życia i dobytku ludzi. Wiem, że najlepiej go wykorzystają ochotnicy, którzy są blisko, na miejscu. Już w marcu chcemy przekazać kolejny sprzęt pozostałym jednostkom OSP z powiatu. W sumie przez ostatnie cztery lata Powiat Olsztyński zainwestował w straż ponad 1,5 miliona złotych i wiem, że to bardzo dobra inwestycja w bezpieczeństwo naszych mieszkańców — podsumował starosta Abako.

źródło: Powiat Olsztyński