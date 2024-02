Podczas ferii zimowych w Olsztynie policjanci skontrolowali ponad 2 tysiące pojazdów

Zimowy wypoczynek w Olsztynie i powiecie olsztyńskim dobiegł końca. Podczas, gdy najmłodsi cieszyli się czasem wolnym, funkcjonariusze dbali o to, by bezpiecznie mogli wypocząć i bezpiecznie wrócić do szkół. Minione dni to wytężona praca policjantów ruchu drogowego, a także liczne profilaktyczne spotkania.