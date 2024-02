Trener polskich koszykarek: ciągle budujemy reprezentację

„To był dla nas świetny mecz i fajnie, że miał taki przebieg. Pierwsza połowa mogła delikatnie mogła zmylić obraz gry. Rywali trafiły raz na 17 rzutów za trzy punkty i to był główny powód naszego wysokiego prowadzenia. Potem Czeszki się +otworzyły+, my pokazaliśmy charakter, wróciliśmy do gry i mamy na koniec zwycięstwo” – dodał szkoleniowiec.

Przyznał, że oba zespoły nie zagrały w środę w najmocniejszych zestawieniach.

„Główny zarzut, jaki mam, to powrót do obrony. Czeszki są znana z tego, że szybko przechodzą do ataku i dzisiaj to zobaczyliśmy. Czasem to może wyglądać na szaloną koszykówkę, ale one tak chcą grać. A nam początkowo trudno się było temu przeciwstawić” – ocenił.

Podkreślił, że mimo towarzyskiego charakteru spotkania gra była agresywna.

„Zawsze, kiedy się gra z orzełkiem na piersi tak jest, gra się na sto procent” – dodał.

Wyjaśnił, że przed listopadowymi kolejnymi meczami w eliminacjach do ME kadra zagra kolejne mecze towarzyskie.

„Pracujemy z federacją nad tym, by grać w trakcie wakacji z jak najbardziej wymagającymi rywalami. Są zespoły chcące rozgrywać w Europie spotkania przed igrzyskami olimpijskimi. Jesteśmy na dobrej drodze, by wystąpić w dwóch turniejach, w tym jednym w Polsce” – zaznaczył.

Przyznał, że nigdy nie można powiedzieć, że reprezentacja jest zbudowana.

„Ciągle ją budujemy, wciąż pojawiają się nowe talenty. Ten zespół, który grał w listopadzie z Belgia i Litwą (w eliminacjach ME) pokazał, że warto na niego stawiać. Mamy też przynajmniej 4, 5 zawodniczek, które są naprawdę bardzo blisko reprezentacji. Jestem przekonany, że w listopadzie znowu zobaczymy najmocniejszy zespół” - dodał Kowalewski, który w niedzielę w innej sosnowieckiej hali świętował zdobycie Pucharu Polski w roli trenera KGHM BC Polkowice.

„Generalnie w Sosnowcu się fajnie gra w obu halach, to faktycznie szczęśliwe miejsce dla nas” – zakończył selekcjoner.

red./PAP