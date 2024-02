Jak założyć akwarium?

Czy lepsze jest małe czy duże? Jakie gatunki ryb sprawdzają się najlepiej? Kiedy do akwarium wpuszczamy ryby?

Początkujący akwarysta musi zadać sobie kilka pytań. Po pierwsze, po co mu akwarium? Widok ryb pływających za szybą działa kojąco. Często o rybki proszą dzieci, które najchętniej chciałyby posiadać wszystkie zwierzęta świata. Rodzice decydując się na rybki myślą, że przynajmniej nie będą musieli wychodzić z nimi na spacer. Ale co, jeśli wyjedziemy na wakacje?

Te i inne pytania zaprzątają głowę osoby, która nosi się z zamiarem zakupu akwarium. Pan Darek ze sklepu Aqua World udziela nowicjuszom kilku cennych rad.

-Po pierwsze trzeba wiedzieć, że lepiej jest mieć akwarium większe niż mniejsze. Łatwiej i rzadziej musimy je wtedy czyścić. Możemy też w nim oczywiście hodować większe, ciekawsze gatunki ryb - tłumaczy.



Aby wpuścić do akwarium ryby, musimy najpierw to urządzenie przygotować. Wlewamy zwykłą wodę z kranu, ustawiamy wszystkie parametry, wstawiamy rośliny. -Koniecznie poinformujmy sprzedawcę, jakiej wielkości mamy zbiornik i do niego dopasujmy roślinność - radzi pan Darek. - Inaczej może się okazać, że roślinka będzie chciała nam urosnąć kilka metrów wzwyż i opanuje całe akwarium.

Każda rybka potrzebuje ok. 4-5 litrów wody. Najmniejsze zbiorniki, jakie oferują sklepy mają 10 litrów, ale te 30- sto litrowe pozwalają choćby na to, by je rzadziej czyścić, są łatwiejsze w obsłudze. I zmieści się w nich więcej ryb.

Najłatwiej hoduje się popularne mieczyki czy gupiki. Ale początkujący hodowca poradzi sobie także z widowiskowym skalarem czy welonkiem. Należy przede wszystkim dbać o czystość wody w zbiorniku.