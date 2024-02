Pomagając Ukrainie, pomagamy Polsce

Historia Olsztyńskiego Konwoju Humanitarnego splata się z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Teraz z Olsztyna wyruszy już siedemnasty transport z pomocą dla tego dzielnie walczącego z najeźdźcą kraju.

— Wyjedziemy w piątek 16 lutego. Wyruszymy do Lwowa, Kijowa i dwóch szpitali w Charkowie. Współpracujemy z tamtejszymi organizacjami pomocowymi, więc wiemy, czego dokładnie potrzeba. To jest dla nas bardzo ważne, że nie ma żadnego pośrednictwa i pomoc trafia do naprawdę potrzebujących. Cały czas potrzebujemy jeszcze środków higieny osobistej, opatrunkowych i przeciwbólowych — mówi Adam Giska, organizator konwoju.

I dodaje: — Tego najbardziej potrzebują Ukraińcy. Niezbędne są też specjalistyczne ubrania zimowe oraz tzw. gumofilce. Z uwagi na pogodę i sytuacje przy froncie takie obuwie jest wskazane. Ale potrzebne są też źródła energii — generatory prądotwórcze, ładowarki, powerbanki, baterie. Niezbędne są też latarki i świece.

To wszystko można przynosić do magazynu konwoju przy ulicy Cichej 4 w Olsztynie, w godz. 8-18. Olsztyński Konwój Humanitarny prowadzi również zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl (XVII Olsztyński Konwój Humanitarny z pomocą dla UKRAINY).

Warto tez pamiętać i o tym, że choć pomagamy Ukrainie i Ukraińcom, to w rzeczywistości pomagamy sobie samym, bo dzięki ukraińskiemu bohaterstwu mamy czas, aby zbudować silną armię, której Rosja nie będzie mogła lekceważyć.

ar