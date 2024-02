Drzwi do Sejmu zamknięte przed Kamińskim i Wąsikiem

Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński próbują w środę (7 lutego) wejść do Sejmu; na teren parlamentu weszli w grupie posłów PiS. Doszło do szarpaniny ze Strażą Marszałkowską. Drzwi do budynku zostały zamknięte przez Straż Marszałkowską.

Wąsik, komentując w brak umożliwienia wejścia do budynku Sejmu ocenił, że to złamanie prawa i jest to pozbawienie duże grupy wyborców do reprezentacji w Sejmie. Według niego "to są rządy autorytarne, zaczęły się rządy autorytarne, posłowie nie mogą wejść do Sejmu".

"Marszałek (Szymon) Hołownia boi się dwóch posłów, tak? Co to za środki bezpieczeństwa, to miał być otwarty, przyjazny Sejmu, uśmiechnięty; widzicie co się dzieje; to jest wielkie oszustwo" - powiedział.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński prosił o przejście dla "posłów Kamińskiego i Wąsika". Straż Marszałkowska odpowiedziała, że zaprasza ich do biura przepustek, gdzie "dostaną odpowiednie uprawnienia i wejdą na teren Sejmu".

Kaczyński w Sejmie pytany był m.in. o to, czy planuje podjąć próby rozmów z marszałkiem Sejmu i dogadania się tak, by politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogli wejść nie tylko na galerię, ale także salę plenarną.

"Nie wiem, czy panów interesuje wejście na galerię, natomiast - jeżeli marszałek będzie gotów rozmawiać - to będziemy rozmawiać" - powiedział szef PiS.

red./PAP