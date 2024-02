Powstaje pieszy szlak pielgrzymkowy przez Warmię. Ma zrzeszać miasta, gminy i powiaty

— Chcemy wypromować Warmię jako krainę historyczną, promować jej atrakcje zarówno związane z zabytkami, jak i produktami, które wytwarzają lokalni rzemieślnicy — powiedział przewodniczący stowarzyszenia, starosta olsztyński Andrzej Abako.

Planowany pieszy szlak pielgrzymkowy przez Warmię jest wzorowany na słynnym w Europie szlaku Camino, który prowadzi do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej, według podań, znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apostoła. Polski odcinek szlaku Camino przebiega m.in. przez Mazury i Warmię, ale szlak pieszy, nad którym pracuje Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii, nie zawsze się z nim pokrywa.

Podczas spotkania branży turystycznej, które we wtorek odbyło się w Gietrzwałdzie poinformowano, że pieszy odcinek szlaku wyznaczono już na terenie powiatu olsztyńskiego.

Zaczyna się on w Świętej Lipce (historycznie to już Mazury) i wiedzie przez gminy: Reszel, Kolno, Jeziorany, Barczewo, Purda, Stawiguda, Olsztynek, Gietrzwałd i Dobre Miasto. Na trasie znalazły się m.in. gotyckie wiejskie kościoły, zamek biskupi w Reszlu czy sanktuaria, a także szereg kapliczek. Wytyczony odcinek szlaku kończy się we wsi Kochanówka w powiecie lidzbarskim.

— Mamy w planach wytyczenie tego szlaku pieszego przez kolejne powiaty leżące na Warmii — powiedział starosta.

Nowy szlak nie jest jeszcze oznaczony w terenie. Gminy, przez które prowadzi, mają teraz analizować jego przebieg. Natomiast stowarzyszenie chce przygotować aplikację związaną ze zwiedzaniem Warmii i planuje, że uwzględni ona również nowy szlak.

— Z analiz wynika, że Gietrzwałd odwiedza rocznie milion pielgrzymów, którzy po zobaczeniu tego miejsca jadą dalej. Chcielibyśmy takich pielgrzymów zatrzymać na Warmii dłużej, choćby 2-3 dni — powiedział Abako.

Istniejące od trzech lat Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii zrzesza samorządy leżące na Warmii; jego partnerami są lokalni wytwórcy m.in. wyrobów kulinarnych czy rękodzieła.

Od wielu lat warmińskie samorządy podejmują działania promocyjne, by odróżnić się od otaczających tę krainę ze wschodu, zachodu i południa Mazur. Z przedstawionych na wtorkowym spotkaniu analiz wynika, że na Warmię przyjeżdżają turyści starsi, niż ci odwiedzający Mazury.

źródło: PAP/Joanna Kiewisz-Wojciechowska