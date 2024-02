Policja zatrzymała 33-latka podejrzanego o kradzieże z olsztyńskich piwnic. Jego uwadze nie umknęły nawet jajka

Olsztyńscy policjanci zatrzymali 33-latka podejrzanego o szereg włamań do piwnic oraz uszkodzenia mienia. Łączna wartość strat spowodowana jego przestępczym procederem to prawie 37 tysięcy złotych. 33-latek usłyszał już zarzuty.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie pracowali nad wyjaśnieniem okoliczności włamań do piwnic na terenie miasta.

Dzięki intensywnej i skrupulatnej pracy funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego mieszkańca Olsztyna.

Z policyjnych ustaleń wynika, że mężczyzna jest odpowiedzialny za szereg włamań do piwnic od października 2023 roku do stycznia 2024 roku na terenie Olsztyna. Mężczyzna kradł wszystko, co znalazł w pomieszczeniach piwnicznych – narzędzia, elektronarzędzia, kosmetyki, hulajnogi elektryczne, sprzęt wędkarski. Jego zainteresowaniu nie umknął nawet alkohol i jajka.

Ponadto miał uszkodzić drzwi wejściowe do hali garażowej oraz szybę jednej z aptek. Łączna wartość strat spowodowana przestępczym procederem 33-latka to prawie 37 tysięcy złotych.

Mężczyzna na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał 23 zarzuty dotyczące usiłowania oraz kradzież z włamaniem, a także uszkodzenia mienia.

33-latek był już w przeszłości karany za podobne przestępstwa i będzie odpowiadać w warunkach tzw. recydywy. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.